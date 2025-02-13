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В Германии расследуют попадание стружки в двигатель новейшего фрегата

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Немецкая прокуратура расследует попытку диверсии на новом корвете ВМС Германии "Эмден" класса K130 ("Брауншвейг") после того, как неизвестные засыпали в двигатель корабля несколько десятков килограммов металлической стружки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Süddeutsche Zeitung.

Металлическую стружку в двигателе корабля, предназначенного для патрулирования морской акватории, обнаружили незадолго до спуска на воду на верфи судостроительной компании Blohm+Voss, базирующейся в Гамбурге.

Корвет "Эмден", Германия

Википедия


Кто стоит за диверсией, пока неизвестно. По факту инцидента земельное ведомство полиции проводит проверку. Расследование журналисты газеты проводят совместно с корреспондентами телеканалов WDR и NDR.

Первые пять корветов типа "Брауншвейг" ввели в строй в период с 2008 по 2013 годы. Они хорошо зарекомендовали себя в ходе миссий в Балтийском и Средиземном морях.

В сентябре 2017 года правительство Германии заключило контракт на поставку второй партии из пяти корветов, получивших наименования "Кёльн", "Эмден", "Карлсруэ", "Аугсбург" и "Любек". Стоимость сделки составила 2,4 млрд евро. Заказ выполняет консорциум, в состав которого вошли ThyssenKrupp Marine Systems, German Naval Yards Kiel и Lürssen Werft.

Первый корвет второй партии "Кёльн" сейчас проходит ходовые испытания.

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Страны
Германия
Компании
Lurssen
ThyssenKrupp
Проекты
Braunschweig
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