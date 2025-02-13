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ЦАМТО

СВ Франции дополнительно получат 530 бронемашин "Сервал"

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Источник изображения: Фото: DGA

ЦАМТО, 12 февраля. Генеральная дирекция по вооружениям министерства ВС Франции (DGA) заключила контракт на поставку 530 бронемашин "Сервал Appui SCORPION" для СВ Франции.

Соглашение стоимостью более 1 млрд. евро поддержит функционирование оборонных компаний KNDS France (предприятия в Сатори, Бурже и Роанне), а также TEXELIS (завод в Лиможе), MBDA (заводы в Плесси-Робинсон и Бурже) и CS Group (заводы в Плесси-Робинсон и Тулоне). Согласно планам, поставки бронемашин будут осуществляться с декабря 2025 года по 2031 год.

Закупка осуществляется в рамках программы "Многоцелевая легкая тактическая машина" VLTP (vehicule leger tactique polyvalent). Она также поддержит программы поставки ВС Франции наземных систем ПВО (DSA – defense surface-air) и противодействия БЛА (LAD – lutte anti-drones).

Заказ на 530 ед. "Сервал Appui SCORPION" является 3-м этапом программы VLTP. На 1-м этапе СВ Франции были поставлены 4380 бронемашин VT4, на 2-м этапе был размещен заказ на поставку 103 небронированных санитарных машин.

В соответствии с "Законом о военных программах" (LPM) на 2024-2030 гг. заказ на 530 "Сервал Appui SCORPION" соответствует требованиям интеграции в среду SCORPION действующих в зоне боевого соприкосновения подразделений, предназначенных для управления, поддержки и обеспечения.

Адаптированная к применению в конфликтах высокой интенсивности, "Сервал Appui SCORPION" унаследовала тактико-технические характеристики бронированной машины "Сервал", разработанной в рамках программы SCORPION (в рамках этой программы одновременно приобретаются 97 дополнительных "Сервал").

ББМ "Сервал" отличается высоким уровнем мобильности, защищенности и автономности, что позволит Сухопутным войскам в перспективе улучшить следующие возможности:

- противовоздушной обороны с разработкой версии "Сервал", оснащенной башней, вооруженной ЗУР "Мистраль 3";

- борьбы с БЛА с разработкой версии "Сервал" с башней, оснащенной РЛС, радиочастотной системой обнаружения, системой управления огнем, 30-мм пушкой, позволяющей вести стрельбу специализированными боеприпасами;

- обеспечения связи и управления за счет производства версии "Сервал", оснащенной аппаратурой спутниковой связи SYRACUSE IV.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
БПЛА
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