СВ Франции дополнительно получат 530 бронемашин "Сервал"

ЦАМТО, 12 февраля. Генеральная дирекция по вооружениям министерства ВС Франции (DGA) заключила контракт на поставку 530 бронемашин "Сервал Appui SCORPION" для СВ Франции.

Соглашение стоимостью более 1 млрд. евро поддержит функционирование оборонных компаний KNDS France (предприятия в Сатори, Бурже и Роанне), а также TEXELIS (завод в Лиможе), MBDA (заводы в Плесси-Робинсон и Бурже) и CS Group (заводы в Плесси-Робинсон и Тулоне). Согласно планам, поставки бронемашин будут осуществляться с декабря 2025 года по 2031 год.

Закупка осуществляется в рамках программы "Многоцелевая легкая тактическая машина" VLTP (vehicule leger tactique polyvalent). Она также поддержит программы поставки ВС Франции наземных систем ПВО (DSA – defense surface-air) и противодействия БЛА (LAD – lutte anti-drones).

Заказ на 530 ед. "Сервал Appui SCORPION" является 3-м этапом программы VLTP. На 1-м этапе СВ Франции были поставлены 4380 бронемашин VT4, на 2-м этапе был размещен заказ на поставку 103 небронированных санитарных машин.

В соответствии с "Законом о военных программах" (LPM) на 2024-2030 гг. заказ на 530 "Сервал Appui SCORPION" соответствует требованиям интеграции в среду SCORPION действующих в зоне боевого соприкосновения подразделений, предназначенных для управления, поддержки и обеспечения.

Адаптированная к применению в конфликтах высокой интенсивности, "Сервал Appui SCORPION" унаследовала тактико-технические характеристики бронированной машины "Сервал", разработанной в рамках программы SCORPION (в рамках этой программы одновременно приобретаются 97 дополнительных "Сервал").

ББМ "Сервал" отличается высоким уровнем мобильности, защищенности и автономности, что позволит Сухопутным войскам в перспективе улучшить следующие возможности:

- противовоздушной обороны с разработкой версии "Сервал", оснащенной башней, вооруженной ЗУР "Мистраль 3";

- борьбы с БЛА с разработкой версии "Сервал" с башней, оснащенной РЛС, радиочастотной системой обнаружения, системой управления огнем, 30-мм пушкой, позволяющей вести стрельбу специализированными боеприпасами;

- обеспечения связи и управления за счет производства версии "Сервал", оснащенной аппаратурой спутниковой связи SYRACUSE IV.