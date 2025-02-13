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ЦАМТО

Поставляющая Киеву стрелковое оружие французская компания Verney-Carron обанкротилась

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Флаг Франции
Флаг Франции.
Источник изображения: AP Photo/ Victor R. Caivano

ЦАМТО, 12 февраля. Старейший французский производитель стрелковых вооружений Verney-Carron, который в ноябре 2023 года заключил контракт на поставку оружия Украине на сумму в 36 млн. евро, заявил о банкротстве.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила ее основная компания-акционер Cybergun в своем коммюнике.

"Производитель оружия Verney-Carron во вторник заявил о прекращении платежей и потребовал признать себя банкротом параллельно с переговорами с потенциальным покупателем", – сообщили в компании.

В среду состоится заседание торгового трибунала Сент-Этьена по этому вопросу, торговля акциями компании на бирже Euronext приостановлена.

Как отмечает телеканал BFMTV, недавняя переориентация на производство малокалиберного боевого оружия не смогла компенсировать снижение продаж охотничьих и стрелковых ружей и винтовок. В 2023 году потери компании составили 4,54 млн.евро при торговом обороте в 5,45 млн. евро.

Как напоминает "РИА Новости", ранее сообщалось, что компания заключила рамочный контракт с украинским государственным предприятием "Укрспецэкспорт". Речь шла о поставках 10 тыс. автоматических винтовок, 2 тыс. снайперских винтовок, а также 400 гранатометов. При этом издание Kyiv Post писало, что французский производитель продаст оружие Украине по ценам, которые на 20-30% выше цен на рынке Франции.

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Украина
Франция
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Укрспецэкспорт
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