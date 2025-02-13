На Aero India 2025 состоялась официальная презентация истребителя Су-57Э

ЦАМТО, 12 февраля. Россия представила в Индии уникальный продукт – истребитель пятого поколения Су-57Э, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов на официальной презентации самолета в рамках выставки Aero India 2025.

"По тому ажиотажу, который окружает наш самолет, уже ясно насколько он интересен, насколько он собрал внимание на нынешнем аэрокосмическом салоне Aero India 2025. Мы представили в Индии уникальный продукт", – цитирует "РИА Новости" Д.Алипова.

Д.Алипов отметил важность того, что Су-57 – единственный самолет пятого поколения, который участвует в боевых действиях и проверен в боевых условиях.

"По этому показателю с ним никто не сравнится. И это обстоятельство является особо весомым аргументом в пользу выбора сотрудничества с Россией и в пользу выбора именно нашей техники", – отметил посол России.

Д.Алипов добавил, что американский F-35 конкуренцию Су-57 составить не может, в том числе потому, что российский самолет проверен в реальных боевых условиях.

Примечательно, что на фоне небывалого ажиотажа в связи с презентацией российского истребителя пятого поколения, в соцсети X заблокировали аккаунт RT India после репортажа о Су-57Э.

"Аккаунт RT India заблокировали в X после репортажа о Су-57Э. Он набрал сотни тысяч просмотров и лайков. Официальная причина – якобы владельцы страницы "выдавали себя за другое лицо". В RT India это назвали абсурдом и проявлением недальновидности со стороны соцсети", – говорится в посте.

Телеканал попросил владельца X Илона Маска разобраться в ситуации и выразил надежду на то, что "досадная" ошибка будет исправлена и не станет примером предвзятости и цензуры, с которыми RT столкнулся на платформах Meta (запрещена в России).

"В конце концов, Илон Маск превозносил X как площадку со "свободой выражения мнений", – подчеркнули в RT India.