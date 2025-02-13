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ЦАМТО

Генеральный директор ОСК встретился с депутатами Государственной Думы

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Андрей Пучков
Андрей Пучков.
Источник изображения: Игорь Лаптев

ЦАМТО, 12 февраля. Генеральный директор ОСК Андрей Пучков обсудил с депутатами фракции "Единая Россия" вопросы развития судостроительной отрасли.

В рамках встречи обсуждалась стратегия развития корпорации, которая была утверждена на заседании Совета директоров АО "ОСК" в декабре 2024 года. Также были затронуты дополнительные меры поддержки отрасли, в том числе разработка профильного законопроекта о судостроении. Работа над ним началась в конце прошлого года, к его разработке привлечены органы государственной власти, ведущие корпорации, научные организации и экспертное сообщество.

В своем выступлении А.Пучков отметил, что в следующие 10 лет стране потребуется обновить от 1700 до 2000 судов. Именно поэтому ОСК работает над наращиванием собственных производственных возможностей и сменой технологического уклада.

Особое внимание в ходе дискуссии уделили вопросам кадров. А.Пучков рассказал о программах, реализуемых в ОСК по подготовке профильных специалистов, взаимодействию с учебными заведениями, об используемой системе наставничества. Также обсудили вопрос поддержки семей с детьми, обеспечения достойного уровня оплаты специалистов на предприятиях, повышения производительности труда.

В свою очередь, депутатский корпус отметил последовательную работу АО "ОСК" в области развития гражданского и военного судостроения и разработке перспективных проектов торгового флота, в том числе танкеров и газовозов, в условиях действующих санкционных ограничений.

Завершая свое выступление, А.Пучков отметил, что ОСК продолжит активное взаимодействие с Государственной Думой для решения возникающих задач в области развития отечественного судостроения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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