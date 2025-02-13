Ростех о новом пулемёте РПЛ-7: Рэмбо бы позавидовал

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием, он настолько эргономичен, что удобству его применения позавидовал бы Рэмбо из известного кинофильма, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"При этом конструкторы концерна уделили большое внимание эргономике и удобству пулемета. В частности, РПЛ-7 относительно невелик и очень легкий по сравнению с одноклассниками. Позволяет вести огонь как левой, так и правой рукой. Если бы персонаж Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям", - сказал Оздоев.

РПЛ-7 будет показан на IDEX-2025 впервые. Оружие создано под патрон 7,62х39 миллиметров и обладает высокой надежностью и точностью, а также может дооснащаться навесным оборудованием.

Кроме того, "Калашников" впервые представляет новейшие версии автоматов АК-12 и АК-15 - укороченный и малогабаритный.

"Стрелковое оружие – направление, где наши образцы остаются одними из самых востребованных. Со времен Михаила Калашникова отечественные оружейники задали высокую планку - автоматическое оружие должно быть точным, надежным, удобным, технологичным, при этом простым в обслуживании и эстетичным. По совокупности этих показателей нас пока не превзошел никто, хотя иностранные конкуренты пытаются копировать наш подход", - подчеркнул Оздоев.

Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.