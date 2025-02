TNI: Индия скорее импортирует российский Су-57, а не американский F-35

На авиасалоне Aero India 2025 русские продемонстрируют свой истребитель Су-57 рядом с его главным экспортным конкурентом — более дорогим F-35 из США, пишет TNI. И победить в этом соперничестве больше шансов у российского самолета.

Брэндон Вайхерт

Неожиданно засветившись на авиасалоне в Чжухае в китайской провинции Гуандун в прошлом году, российский Су-57Э (по классификации НАТО: Felon или “Уголовник”) появился на выставке Aero India 2025. Если судить по выступлению в Чжухае, самолету вполне по силам получить в Индии новую клиентуру. В конце концов, Нью-Дели нужен новый истребитель, а русские изо всех сил стараются наладить экспорт Су-57. Любопытно, что на выставке в Индии Су-57 предстоит истинное противостояние с другой боевой птицей: хваленым американским истребителем F-35 Lightning II (“Молния”).

На предстоящем авиасалоне Су-57, несомненно, себя покажет с лучшей стороны. Командование в Москве держало эти птицы в стороне от продолжающегося украинского конфликта, опасаясь потери ценных (и дорогих) самолетов из-за работы украинской ПВО.

Конечно, эта осторожность в развертывании Су-57 на передовой крупнейшего для страны конфликта со времен окончания холодной войны могла стать тормозом для экспортных продаж. Потенциальные покупатели гадали: почему это русские так берегут их в конфликте с Украиной, хотя сами же не раз хвалили Су-57 как самый передовой и доступный истребитель на рынке в своем классе?

Однако после мощного выступления на авиасалоне в Чжухае в ноябре прошлого года дела у Су-57 пошли на лад. Теперь, уже на индийском авиасалоне, русские смогут продемонстрировать свой самолет бок о бок с главным экспортным конкурентом — более дорогим американским F-35.

“Молния” против “Уголовника”

Даже первые кадры с Aero India 2025 уже ошеломляют. Российский экипаж Су-57 обслуживал свою птицу, когда прибыла смешанная эскадрилья из американских F-16 и F-35. Русские тут же собрались, чтобы встретить американских гостей. Вскоре после этого Су-57 “припарковался” прямо напротив F-35.

Фотографии, что и говорить, вышли потрясающие. Они тут же “завирусились” в соцсетях, и многие пользователи X (бывший Twitter) восхитились, памятуя о давней вражде США и Россией, что одна лишь Индия могла объединить на одной площадке оба самолета — и, в некотором смысле, их страны.

Сергей Богдан в облаках над Индийским авиасалоном

Су-57 — детище конструкторского бюро Сухого, легендарного оборонного подрядчика, чья история началась еще в золотой век Советского Союза. На выставке Aero India 2025 за штурвал Су-57Э усядется знаменитый летчик-испытатель Сергей Богдан, который знает машину и может довести ее до предела возможностей. Присутствие Богдана иллюстрирует, насколько “Сухой” старается прорекламировать свое детище как привлекательный и конкурентоспособный экспортный продукт на мировом рынке. Он сам по себе — серьезный коммерческий аргумент, который наглядно продемонстрирует заинтересованной публике и просто зевакам эффективность Су-57 в сравнении с F-35.

В извечном споре, какая из двух птиц победит в “очной встрече”, Су-57 или F-35, мнения в соцсетях разделились. Многие встали на сторону F-35. Но F-35 проигрывает из-за высокой цены. Военный бюджет Индии относительно скуден, и страна не горит желанием раскошеливаться — что и доказывает присутствие Су-57.

Индо-российское военное сотрудничество

Индия вообще сильно зависит от российского оружия. Настолько, что с некоторых пор правительство страны даже решило разнообразить свой военный портфель. Это объясняет, почему ВМС Индии теперь закупают немецкие подводные лодки вместо систем российского производства.

Но проблема американцев в том, что индийские вооруженные силы используют преимущественно российские системы. На данном этапе костяк ВВС Индии составляют Су-30 еще советской разработки. Их предстоит заменить более новыми моделями, и американские оборонные подрядчики пускают слюнки при мысли о выгодных контрактах.

Тут-то американцам и грозит конкуренция. Чтобы Индия приобрела F-35, ей предстоит модернизировать и перекроить всю свою логистическую базу. Кроме того, индийцев ждет строжайший надзор американцев, встревоженных, как бы их драгоценные боевые самолеты не попали в руки противника, учитывая тесные отношения Индии с Россией. Наконец, индийским пилотам придется переучиваться с нуля после привычных российских систем — в частности, того же КБ Сухого — и вливаться в обширную американскую модель.

Индия купит Су-57, а не F-35

Все это лишь умножает стоимость F-35 — и без того заоблачную. Су-57, наоборот, вполне доступен. Кроме того, русские давно ведут дела с индийскими военными, и к тому же Москва в принципе не контролирует свои системы столь жестко, как американцы. Су-57 наверняка произведет мощное впечатление на Aero India 2025. Как и F-35. Но индийцы наверняка продолжат лавировать срединным курсом между Россией и США.

А поскольку больше всего индийцы стремятся к независимости от любых иностранных держав — особенно западных в силу тяжкого колониального наследия — то, скорее всего, они купят Су-57. Но индийцы — опытные переговорщики. Маневрируя между русским медведем и американским орлом, они наверняка пригрозят Москве сделкой с Вашингтоном, чтобы добиться от нее уступок.

Брэндон Вейхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг.