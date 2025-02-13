Демобилизация дронов

Председатель правления АНО «Центр беспилотных систем и технологий» Андрей Безруков — о том, как БПЛА могут повлиять на развитие экономики после окончания СВО

Поручение президента России о снятии запретов на применение беспилотников стало важным шагом на пути к технологическому и экономическому суверенитету страны. Дроны обладают огромным потенциалом не только в оборонной сфере, но и в сельском хозяйстве, логистике, экологии. Однако для реализации этого потенциала нам в России необходимы четкие правила и стандарты, обеспечивающие безопасное и эффективное применение дронов.

Гражданские беспилотники, особенно сельскохозяйственные дроны, уже доказали свою значимость в ходе СВО. Они не только повлияли на ход боевых действий, но и, вероятно, навсегда изменили характер вооруженных конфликтов будущего. В 2022 году успешная адаптация гражданских решений для нужд армии позволила повысить эффективность выполнения боевых задач. Сегодня важно сосредоточиться на обратном процессе — интеграции военного опыта в гражданский сектор.

Наш Центр беспилотных систем и технологий объединяет более 200 предприятий и инженерных коллективов, большинство из которых занимаются разработкой и производством беспилотников различного назначения. При нашем содействии на фронт было поставлено более 45 тыс. дронов от наших резидентов. Учитывая этот опыт, нам необходимо решить некоторые актуальные задачи развития гражданских беспилотников.

Нормативная база и стимулы развития отрасли

В конце прошлого года была принята нормативная база для формирования реестра беспилотных авиационных систем (БАС) и их компонентов. Это важная веха. Однако для эффективной работы реестра как инструмента развития и мониторинга отечественных решений необходимо оперативно разработать пакет преференций для участников.

На мой взгляд, наиболее востребованными мерами станут налоговые льготы, аналогичные льготам IT-компаний. За время проведения СВО в России значительно вырос рынок отечественных компонентов для дронов. Мы активно помогали нашим резидентам в вопросах локализации, и практически все ключевые производители дронов для нужд фронта уже имеют полностью импортозамещенные модели в своих линейках.

Спрос на компоненты российского производства должен сохраниться и после окончания боевых действий. Для этого уже сегодня необходимо начать тщательный анализ критериев признания БАС отечественными и их реализацию в нормативно-правовых актах правительства РФ.

Безопасность и технологии

В южных регионах России большая часть ключевых сельскохозяйственных территорий попала в зону временного закрытия воздушного пространства. Однако даже после завершения боевых действий террористическая воздушная угроза может остаться актуальной для приграничных территорий.

Необходимо разработать организационные и технические меры, которые позволят безопасно эксплуатировать дроны в таких условиях. Здесь могут помочь подходы и технологии, уже апробированные на СВО. Например, системы планирования полетов, опознавания «свой – чужой», автоматической посадки дрона при потере связи. Кроме того, значительная часть заминированных территорий в новых регионах — это сельскохозяйственные земли, и проще всего их разминировать с помощью новых технологий. Мы готовы делиться своими наработками с гражданским сектором.

Кадры и образование

Многие эксперты отмечают низкий уровень цифровых компетенций в сельхозсфере. В то же время одним из эффектов СВО стало появление тысяч людей с опытом управления беспилотниками. Нам важно использовать их навыки в гражданской жизни. Сейчас это невозможно.

Потому что формирование нормативной базы в сфере подготовки внешних пилотов для БАС, включая беспилотные воздушные суда с максимальной взлетной массой более 30 кг, до сих пор не завершено. В частности, не внесены необходимые дополнения в приказ Минтранса России от 10.02.2014 № 32, что затрудняет оформление свидетельств внешних пилотов. Также требуется переработка Федеральных авиационных правил. Отсутствуют утвержденные программы подготовки пилотов, соответствующие требованиям ст. 54 Воздушного кодекса РФ. Это необходимо исправить для полноценного функционирования сектора БАС.

Ветераны с опытом управления беспилотниками должны иметь возможность быстро получить гражданскую специализацию с учетом своих навыков. Это важная социальная задача.

Проблемы применения БАС в сельском хозяйстве

На аграрный сектор приходится 80% гражданского рынка. Поэтому, возможно, этот сегмент требует отдельного гибкого регулирования.

Для развития технологий применения БАС в агропромышленном комплексе нужно изменить классификацию беспилотников, применяемых в сельском хозяйстве. Дроны, выполняющие работы на высотах менее 30 м в контуре одного поля, следует вывести в класс РТЛА — роботизированные летательные аппараты. Такие БАС не должны подлежать регистрации в Росавиации (это не авиация) и не должны сертифицироваться как сельхозтехника. Это новый класс техники! В соответствии с поручениями президента России о снятии запретов на применение БАС следует изменить структуру запрета на использование воздушного пространства и открыть эшелон для агроБАС от 0 до 30 м в контуре поля.

Также я предлагаю провести «регистрационную амнистию» для БАС, ввезенных в Россию с 2018 по 2024 год, чтобы дать возможность эксплуатантам поставить на учет используемые беспилотные воздушные суда и упростить их сертификацию. Для обеспечения безопасности необходимо создать робополицию по контролю за всеми аспектами применения БАС в сельском хозяйстве.

Снятие запретов на использование беспилотников откроет новые возможности для развития инноваций, создания высокотехнологичных рабочих мест и укрепления позиций России на международной арене. Это решение станет важным аспектом военно-гражданской интеграции нашей страны.

Автор — председатель правления АНО ЦБСТ (Центр беспилотных систем и технологий) Андрей Безруков.

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