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ТАСС

Китай утвердил официальные названия своих лунных скафандров и лунохода

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Юрий Смитюк/ ТАСС

Как сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР, пока снаряжение и оборудование находятся в разработке

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Китай официально утвердил названия герметического снаряжения тайконавтов и транспортных средств, которые будут использоваться при осуществлении национальных проектов исследования Луны. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Лунный скафандр будет называться "Ванъюй" ("Взгляд во Вселенную"), а луноход - "Таньсо" ("Исследователь"). Такое решение было принято по итогам конкурса, объявленного в сентябре - октябре 2024 года. В общей сложности рассмотрено 9 тыс. заявок, поданных как организациями, так и индивидуальными лицами.

По сведениям управления, указанное снаряжение и оборудование находятся на стадии разработки. Соответствующие работы "идут полным ходом".

В заявлении подчеркивается, что Китай твердо придерживается принципа мирного освоения космоса и в ходе его исследования будет вносить вклад в развитие всего человечества.

Россия входит в число стран, которые поддерживают с КНР тесное взаимодействие в космической сфере. 12 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции - комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Этот проект планируется завершить к 2028 году, Пекин наметил осуществить высадку тайконавтов на естественный спутник Земли в 2030 году. 

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