BrahMos Aerospace готовит документацию облегченной версии сверхзвуковой крылатой ракеты

Управляющий директор предприятия Александр Максичев сообщил, что этап эскизного проектирования уже завершен

БАНГАЛОР /Индия/, 12 февраля. /ТАСС/. Российско-индийское совместное предприятие BrahMos Aerospace завершило этап эскизного проектирования облегченной версии сверхзвуковой крылатой ракеты и готовит документацию к ней. Об этом ТАСС сообщил управляющий директор BrahMos Aerospace Александр Максичев на полях авиасалона Aero India 2025.

"Идет разработка документации по облегченной версии ракеты BrahMos - BrahMos MA. Этап эскизного проектирования завершен", - сказал он. "После утверждения документации будет проведено испытание. Когда всё подтвердится, после всех этапов может начаться сборка летных изделий для летных испытаний", - добавил Максичев.

BrahMos MA (ранее BrahMos NG) является версией ракеты BrahMos - она при весе 1,3 тыс. кг в два раза легче. Как сообщали ТАСС в BrahMos Aerospace в 2022 году, ее летные испытания могут начаться через три года, производство - через пять лет.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, разработанная российским предприятием "НПО машиностроения" и Организацией оборонных исследований и разработок Индии. Первый испытательный пуск состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении ВВС, ВМС и сухопутных войск Индии. СП предлагает такие ракеты на экспорт в третьи страны. Первым зарубежным заказчиком стали Филиппины.