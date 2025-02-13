«Отследит противника в реальном времени»: Британия развёртывает новую спутниковую группировку

Минобороны Британии объявило о предстоящем запуске разведывательного спутника Oberon, запланированном на 2026 год. Аппарат будет передавать изображения высокого разрешения как днём, так и ночью.

Новый спутник обеспечит отслеживание противника в режиме реального времени

- пояснили в командовании.

Это будет второй аппарат, развёртываемый на орбите в рамках амбициозной программы ISTARI, успешный запуск первого, получившего наименование Tyche, состоялся в августе 2024 года: как утверждается, он уже продемонстрировал эффективность наблюдения за противником из космоса. Всего к 2031 году планируется создать целую группировку разведывательных спутников, обслуживающую их наземную инфраструктуру и центры обработки данных.

Спутник Tyche Спутник Tyche

Стоимость программы ISTARI составляет £968 млн. Она предусматривает развёртывание спутников с электронно-оптическим оборудованием, способного делать съёмку земной поверхности и фиксировать движение объектов в короткой последовательности изображений. Размещённый на борту процессор отвечает за немедленную обработку собранных данных, первичный анализ которых проводят алгоритмы ИИ с машинным обучением.

Для передачи данных в дополнение к станции Hermes, расположенной на крупном узле радиосвязи в Гунхилли, Корнуолл, здесь же были построены две новые антенны Safran Legion диаметром 3,9 м.