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РИА Новости

В Ростехе рассказали о новом комплексе ПВО Панцирь-СМД-Е

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости

Ростех: Панцирь-СМД-Е с мини-ракетами сможет заменить батарею ЗРК

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новейший комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е", оснащенный мини-ракетами, который впервые представят на выставке IDEX-2025, способен заменить батарею другого зенитно-ракетного комплекса, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Что касается защиты от беспилотников, то в этот раз "Высокоточные комплексы" представляют мировой общественности натурный образец новейшего комплекса ПВО "Панцирь-СМД-Е". Сейчас решений такого уровня на рынке вооружений просто нет. Абсолютный эксклюзив", - сказал Оздоев.

"Комплекс способен применять большое число мини-ракет для поражения дронов. Фактически один такой боевой модуль при борьбе с БПЛА заменяет собой батарею других зенитных ракетных комплексов. Всего один комплекс может запустить по противнику 48 мини-ракет. "Панцирь-СМД-Е" подтвердил заявленные характеристики в ходе испытаний", - добавил он.

Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

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ОАЭ
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
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