Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К

В России разработали колесную версию артиллерийского орудия Гиацинт-К

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские разработчики в кратчайшие сроки разработали колесную версию артиллерийского орудия "Гиацинт", оно получило обозначение "Гиацинт-К", сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Новое колесное орудие "Гиацинт-К", сконструированное в кратчайшие сроки по итогам боевого применения артустановок "Мальва". Разработчики "Ростеха" совместили колесную базу "Мальвы" с другим вариантом пушки. Такое решение позволяет существенно нарастить парк колесной артиллерии", - сказал Оздоев.

Такую новинку он назвал примером адаптивности технологий российских вооружений.

Ранее была разработана колесная гаубица "Мальва" калибра 152 миллиметров. "Мальву" создали на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Боезапас установки насчитывает не менее 30 выстрелов. По дорогам общего пользования колесная гаубица способна пройти без дозаправки тысячу километров, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье.