Politico: страны Европы меняют подход к Украине в соответствии с позицией Трампа

Лидеры европейских стран теперь хотят "играть ведущую роль на мирных переговорах", пишет газета

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Европейские союзники Вашингтона меняют свой подход к поддержке Киева, приводя его в соответствие с позицией президента США Дональда Трампа, который выражает настрой на переговоры с Москвой. Такая оценка приводится в статье, опубликованной во вторник в газете Politico.

"Стратегия по Украине тихо меняется в Европе в соответствии с изменением тональности заявлений Соединенных Штатов - от обещаний неизменной поддержки до попыток усадить Киев за стол переговоров при обеспечении для него выгодного положения", - отмечается в публикации. В ней констатируется, что лидеры европейских стран в связи с заявлениями Трампа о намерении прекратить конфликт на Украине демонстрируют желание "играть ведущую роль на мирных переговорах".

Как полагает издание, "эта новая стратегия наиболее четко проявится на текущей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности", которая пройдет с 14 по 16 февраля. Согласно оценке газеты, на этот раз мероприятие пройдет иначе, нежели при администрации предыдущего американского лидера демократа Джо Байдена. Тогда на конференции США и их союзники выражали готовность поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

По словам источника издания, представители Украины и США перед конференцией "обсудили долгосрочные гарантии в сфере безопасности". "Это касалось вооружений и средств в сфере разведки, таких как спутники, которые европейцы не могут обеспечить", - говорится в материале.

Трамп 3 февраля заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины и добиваются от Киева соответствующих гарантий. Американский лидер 4 февраля выразил надежду на то, что договоренности об урегулировании конфликта будут достигнуты "в не слишком отдаленном будущем". 7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что субстантивных предложений от США по украинскому вопросу пока нет, ежедневно наблюдаются только различные заявления, которые потом опровергаются.

Президент России Владимир Путин 14 июня 2024 года на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, на Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.