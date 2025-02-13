Россия обновила предложение по продаже Индии вертолетов Ка-226Т

Россия обновила предложение Индии по вертолетам Ка-226Т с двигателем ВК-650В

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия обновила свое предложение по продаже Индии вертолетов Ка-226Т: теперь они оснащены новейшим двигателем ВК-650В, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Накануне на территории военно-воздушной базы ВВС Индии "Елаханка" открылась международная авиационно-космическая выставка и авиасалон Aero India 2025. В этом году уже 15-я по счету выставка пройдет с 10 по 14 февраля.

"Индийской стороне передано обновленное техническое предложение по легкому многоцелевому вертолету Ка-226Т. Для его оснащения предлагается новейший российский двигатель ВК-650В, который впервые демонстрируется на Aero India 2025", - сказал Михеев.

Ранее на вертолеты типа Ка-226 ставились двигатели Arrius 2G1 производства SafranHE (Франция). Мощность двигателей типа Arrius варьируется от 479 лошадиных сил до 716 для разных версий.

Двигатель ВК-6500В при заявленной взлетной мощности в 650 лошадиных сил может в чрезвычайном режиме выдать 750 лошадиных сил. Расход топлива при этом 245 граммов на лошадиную силу в час и в крейсерском режиме - 280 граммов, что лучше, чем у иностранных аналогов. ВК-650В может применяться как на однодвигательных, так и на двухдвигательных машинах.

Холдинг "Вертолеты России" и минобороны Индии договорились еще в 2017 году о поставке и производстве в Индии 200 вертолетов Ка-226Т. Однако контракт до сих пор не подписан.