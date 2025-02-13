В ОАЭ впервые представят модернизированный танк Т-90МС "Прорыв"

На выставке IDEX-2025 в ОАЭ представят модернизированный танк Т-90МС "Прорыв"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Модернизированный танк Т-90МС "Прорыв" в экспортной версии будет впервые представлен на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Впервые покажем за рубежом ряд натурных образцов. В этот раз "Рособоронэкспорт" привез модернизированный экспортный танк Т-90МС "Прорыв" производства "Уралвагонзавода". Это самая современная версия машины, доработанная по итогам боевого применения", - сказал Оздоев.

По его словам, тот танк, который будет представлен на выставке в этом году, "прошел горнило" спецоперации и в корне отличается от той машины, которую Россия показала на IDEX-2015. Новый вариант танка получил доработки во всех системах, в частности обновленную всеракурсную многоуровневую защиту от РПГ, противотанковых управляемых ракет и вездесущих FPV-дронов, самые современные системы управления огнем, прицелы, интерфейсы и широкую номенклатуру боеприпасов.

Модернизированный Т-90МС "Прорыв" имеет выдающуюся огневую мощь, подчеркнул Оздоев.

"Без ложной скромности можно сказать, что Т-90МС – сегодня лучший серийный танк в мире и лучшее предложение "Рособоронэкспорта" для иностранных партнеров в своей нише. И это факт на основе реальных боевых действий", - отметил он.

Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.