Новая безэкипажная платформа HAVOC эстонской компании Milrem Robotics

Известная эстонская компания Milrem Robotics сообщила о разработке ею новой безэкипажной наземной колёсной платформы (роботизированного комплекса) HAVOC. Заявлено, что официальное представление прототипа платформы HAVOC состоится на международной оборонной выставке IDEX-2025, которая будет проходить в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля 2025 года.

Изображение новой безэкипажной наземной колёсной платформы (роботизированного комплекса) HAVOC эстонской компании Milrem Robotics в исполнении с башенным боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой и тремя пусковыми установками малогабаритных зенитных управляемых ракет эстонской компании Frankenburg (с) Milrem Robotics

Безэкипажная платформа HAVOC предназначена в первую очередь для решения боевых задач. Она выполнена на колесном шасси с формулой 8х8 и имеет гибридную электрическую силовую установку с электроприводом на каждое колесо. Для платформы заявлены вес без полезной нагрузки 12 тонн, масса полезной нагрузки 5 тонн, длина 6,5 м, ширина 2,7 м и высота 2,7 м. Максимальная скорость по шоссе должна составить 110 км/ч, а вне дорог - 50 км/ч. Дорожный просвет 0,44 м, радиус поворота 10 км, глубина преодолеваемого брода 1 м. Заявлена противоминная защита уровня STANAG 4569 Level 1 и баллистическая защита корпуса якобы уровня STANAG 4569 Level 4.

Milrem Robotics представила изображения платформы HAVOC только в боевых вариантах с оснащением различными комплексами вооружения: башенным боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой и тремя пусковыми установками малогабаритных зенитных управляемых ракет, создаваемых эстонской компанией Frankenburg; башенным боевым модулем Kongsberg MCT-30 с 30-мм автоматической пушкой; модулем Kongsberg с четырехконтейнерной пусковой установкой для малогабаритных барражирующих боеприпасов (предположительно, по 21 в каждом контейнере) Hunter 2-S производства эмиратской компании Halcon (в составе группы EDGE); с четырьмя установками дистанционного минирования производства KNDS Deutschland.

Изображение новой безэкипажной наземной колёсной платформы (роботизированного комплекса) HAVOC эстонской компании Milrem Robotics в различных исполнениях (с) Milrem Robotics