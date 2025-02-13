Crew Dragon с российским космонавтом отправится к МКС 12 марта

В состав экипажа также вошли астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс и Такуя Ониси из JAXA

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажа Crew-10 12 марта. Об этом во вторник сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Запуск Crew-10 планируется на 12 марта", - говорится в сообщении. Помимо Пескова, в экипаж корабля включены астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

"Миссия Crew-9, как ожидается, вернется на Землю после завершения передачи дел новоприбывшему экипажу Crew-10, что займет несколько дней", - добавило американское космическое ведомство. В середине марта МКС покинут космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты Ник Хейг, Сунита Уильямс и Барри Юджин Уилмор.

Уильямс и Уилмор работают на МКС с июня 2024 года. Их доставил туда корабль Boeing Starliner. Первоначально планировалось, что они пробудут на станции 8 дней и вернутся 14 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок.

В итоге NASA приняло решение вернуть астронавтов на Землю на корабле Crew Dragon. Для этого экипаж Crew-9, отправившийся к МКС в сентябре 2024 года, был сокращен вдвое. Вместо четырех специалистов на стацию полетели Горбунов и Хейг. Два свободных места во время спуска на Землю займут Уильямс и Уилмор.