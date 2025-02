Проблемы британской системы контроля за экспортом оружия

Британская газета "The Guardian" в материале "Britain’s system for controlling arms exports is broken, former diplomat claims" ("Британская система контроля за экспортом оружия сломана, утверждает бывший дипломат") сообщает, что бывший сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Марк Смит заявляет, что британская система контроля за экспортом оружия нарушена и подвержена политическим манипуляциям и что он "видел поведение, которое перешло порог соучастия в военных преступлениях".

Участники акции протеста у здания корпорации BAE Systems против поставки комплектующих для истребителей Lockheed Martin F-35, состоящих на вооружении ВВС Израиля, август 2024 года. Исключение из запрета на поставки оружия Израилю для применения в Секторе Газы, сделанное в отношении этой номенклатуры, теперь подлежит полному судебному пересмотру (с) Gary Calton / The Observer

Британская система контроля за экспортом оружия сломана, подвержена политическим манипуляциям и в ней были замечены действия, переходящие порог соучастия в военных преступлениях, утверждает бывший британский дипломат.

Марк Смит (Mark Smith), уволившийся из министерства иностранных дел Великобритании в августе, пишет для "The Guardian", что чиновникам министерства поручали манипулировать выводами о нецелевом использовании британского оружия ее союзниками, а если они этого не делали, то их отчеты редактировались старшими коллегами, чтобы создать впечатление, что Великобритания соблюдает закон.

Призывая действующих сотрудников министерства иностранных дел Великобритании прекратить потворствовать нарушениям установленного порядка, он написал: "То, чему я стал свидетелем, было не просто моральным падением, но поведением, которое, по моему мнению, перешло порог соучастия в военных преступлениях. Британская общественность заслуживает того, чтобы знать, как эти решения принимаются за закрытыми дверями - и как системная дисфункция позволяет правительству увековечивать вред, ограждая себя от контроля".

Он также заявил, что его попытки донести свои опасения были заблокированы, и ему было приказано не излагать свои опасения в письменном виде, если они станут предметом запросов о свободе информации.

Смит работал советником по поставкам оружия в ближневосточном отделе британского МИД, а затем перешел на должность второго секретаря в посольство Великобритании в Дублине (Ирландия).

Он написал: "То, как министерство иностранных дел решает эти вопросы, не что иное, как скандал. Чиновников заставляют молчать. Установленным порядком манипулируют, чтобы добиться политически удобных результатов. Разоблачителям чинят обструкции, их изолируют и игнорируют".

Хотя большая часть его критики направлена продажи оружия предыдущим правительством консерваторов Саудовской Аравии для применения его в Йемене и поставок оружия Израилю, Смит не оправдывает и лейбористов. Он приветствовал наложенный Великобританией запрет на экспорт оружия в Израиль в сентябре, однако после этого правительство, по его словам, заняло позицию стороннего наблюдателя, в то время как Израиль продолжал совершать военные преступления.

В сентябре прошлого года Великобритания запретила продажу оружия для применения его в секторе Газа, но сделала исключение для всех комплектующих изделий по программе производства истребителя F-35; теперь это исключение подлежит полному судебному пересмотру. Согласно законам Великобритании, правительство не должно выдавать лицензию на экспорт, "если существует явный риск того, что применение этих изделий может иметь следствием грубое нарушение международного гуманитарного права совершения или содействие оному". Министерство иностранных дел по-прежнему настаивает на том, что оно не смогло прийти к заключению, что израильские бомбардировки Газы нарушают международное право.

Возможно, самым значительным из обвинений Смита является утверждение, что официальные лица потребовали смягчить тональность доказательств того, что применение британского оружия имело своим следствием военные преступления, что является очевидным манипулированием беспристрастным процессом сбора доказательств.

Смит написал: "Самый вопиющий пример такой манипуляции произошел во время моей работы над поставками оружия Саудовской Аравии во время ее военной кампании в Йемене. Правительство Великобритании было полностью осведомлено о том, что авиационные удары Саудовской Аравии приводили к массовым жертвам среди мирного населения.

На встрече высокого уровня со старшими должностными лицами, включая юрисконсультов и королевского адвоката, было признано, что Великобритания перешла ту установленную законодательством черту, за которой поставки оружия должны были прекратиться. Однако вместо того, чтобы посоветовать министрам приостановить экспорт, участники встречи переключились на поиск способов "вернуться на правильную сторону" закона.

Вместо того чтобы противостоять беззаконию, чиновники прибегли к тактике проволочек - продлевали сроки представления отчетности и требовали дополнительную информацию, в которой не было необходимости. Подобный подход "ожидания новых доказательств" создал лазейку, позволяющую продолжать поставки оружия, а правительству притворяться, что соблюдает требования закона.

Я неоднократно высказывал свою озабоченность, но ее отвергали. Один из моих коллег, также обеспокоенный тем, что мы наблюдали, подал в отставку из-за этого. Вскорости и я последовал его примеру".

Смит написал, что одобрение Великобританией поставок оружия Израилю в период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года было еще более шокирующим: "Непрекращающиеся бомбардировки Израилем сектора Газа привели к гибели тысяч мирных жителей и разрушению жизненно важной инфраструктуры; эти действия вопиющим образом несовместимы с международным правом. Тем не менее, правительство Великобритании продолжает оправдывать продажу оружия Израилю, опираясь на тот же скомпрометировавший себя установленный законом порядок и тактику уклонения".

По его словам, из посольства Великобритании в Ирландии - стране, которая решительно поддерживает палестинское государство, - он обратился в штаб-квартиру министерства иностранных дел за ответами о правовой основе поставок оружия Израилю, но "столкнулся со враждебностью и с обструкциями".

"Электронные письма остались без ответа. Меня предупредили, чтобы я не излагал свои опасения в письменном виде. Юристы и высокопоставленные должностные лица бомбардировали меня защитными инструкциями "придерживаться линии" и удалять переписку. Стало ясно, что никто не хочет отвечать на главный вопрос: Как может быть законной продажа оружия Израилю?

"Я использовал все доступные мне внутренние процедуры, чтобы выразить свою обеспокоенность. Я обращался в службу собственной безопасности, писал высшим должностным лицам и даже попытался напрямую связаться с министром иностранных дел. На каждом шагу я сталкивался с проволочками, запутыванием и откровенным отказом идти на контакт. Стало ясно, что система создана не для того, чтобы функционировать ответственно, но чтобы любой ценой выгораживать себя ".

Свидетельства Смита могут оказаться существенными в деле, которое ведут правозащитные группы в связи с продолжающимися поставками комплектующих изделий для истребителей F-35, которые поставляются Израилю и могут применяться в Газе.

Представитель министерства иностранных дел заявил: "Эти обвинения представляют недостоверные сведения о действиях правительства. Наш контроль порядка выдачи экспортных лицензий является одним из самых совершенных в мире и осуществляется строго в соответствии с рекомендациями юридического консалтинга. Сразу же по вступлению в должность действующий министр иностранных дел распорядился провести проверку соблюдения Израилем международного гуманитарного права, и 2 сентября мы приостановили действие экспортных лицензий в отношении поставок Израилю изделий, применяемых в военных действиях в Газе".

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что не может комментировать отдельные случаи, но руководствуется установленным порядком при рассмотрения внутренних проблем, требующих решения.