Мирошник заявил, что "Минск-2" убедил РФ в преступной сущности киевского режима

В ходе минских переговоров также стало понятно, что Западу не нужен мир, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Минские соглашения ("Минск-2") показали России вероломство западных стран и убедили ее в нацисткой сущности киевского режима. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в связи с 10-летней годовщиной подписания этого документа.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры РФ, Германии, Украины и Франции на саммите в нормандском формате согласовали пошаговый план мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, известный как Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2").

"В том, что минский переговорный процесс затянулся и стал пробуксовывать, наверное, наибольшая вина внешних акторов, которые предпочитали называть себя посредниками мирного урегулирования, - указал Мирошник. - При этом они были с точностью до наоборот - не посредниками, а провокаторами и стороной, которая, используя это время, старалась подготовить Украину для нового кровопролития, для использования ее в качестве некоего тарана по отношению к России. То есть переделывали Украину уже на военный лад, напичкав ее вооружением, готовя конкретно к кровопролитию".

"Именно в формате минских переговоров стало понятно, что Западу мир не нужен по определению, то, что им было нужно, - просто время для подготовки к новой эскалации", - констатировал он.

Дипломат обратил внимание, что отказ Киева выполнять минские договоренности и его агрессия в Донбассе четко продемонстрировали россиянам подлинное лицо украинского режима. "В 2014 году вряд ли можно было предпринять военные действия, аналогичные специальной военной операции, потому что общественность еще не знала об истинном характере украинской власти, киевского режима. То есть, еще никому не было понятно, что действительно этот режим, который пришел на волне Майдана, государственного переворота, что это в полном смысле слова неонацизм. Потому что в тот момент еще говорили: "Где вы здесь видели бандеровцев, где вы видели здесь фашистов?". Для этого также необходимо было время", - сказал посол.

Шанс сохранить мир

Как отметил Мирошник, Россия же искренне считала "Минск-2" своим миротворческим предложением, видела в нем способ избежать конфликта, а также шанс на сохранение Украины в качестве государства. "В данном случае это была попытка избежать большой крови", - сказал он.

Кроме того, посол по особым поручениям подчеркнул, что именно в результате переговорного процесса и включения в тексты минских соглашений произошло становление Донецкой и Луганской народных республик, как субъектов.

При этом весь период, во время которого российская сторона добивалась выполнения этих договоренностей, Москва смогла использовать для подготовки к возможным санкциям и действиям со стороны Запада, обрушившихся на нее затем огромным потоком. "Сегодня Россия чемпион по количеству санкций, которые были введены в отношении нее западными странами, - пояснил дипломат. - И это была возможность в этот период подготовиться к противодействию западным санкциям".