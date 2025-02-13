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Известия.ru

Морпехи рассказали об уничтожении боевиков ВСУ «Ланцетами» в курском приграничье

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота группировки войск «Север» уничтожают боевиков и бронетехнику Вооруженных сил Украины (СУ) в приграничных районах Курской области. «Известия» показали кадры боевой работы российских военнослужащих.


По словам военных, беспилотными летательными аппаратами «Ланцет» на курском направлении уничтожаются бронемашины, танки и другая техника противника.

«Сбивали танки, подбивали также ПВО, подбивали РСЗО. Мы всё можем подбивать. Джипы противника, возможно, с командованием», — рассказал техник отряда БПЛА 155-й бригады морской пехоты с позывным Портной.

Беспилотники «Ланцет» можно запускать не только с земли, но и с машин, например, с «Уралов» или «КамАЗов».

«Установка [для запуска] больше напоминает катапульту. На развертывание у расчета уходит не больше 10 минут. За счет нанокомпозитных материалов вражеские РЭБ бессильны. И даже ПВО не заметят летящий барражирующий боеприпас. Но если «Ланцет» засекает цель, то увернуться от него у врага не будет ни малейшего шанса», — подчеркнул корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и скопления живой силы ВСУ. В успешном поражении целей помогают убедиться данные, полученные с БПЛА в режиме реального времени.


ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа 2024 года. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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