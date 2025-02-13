Минобороны Украины объявило набор на контракт мужчин 18-24 лет

Добровольцам обещают выплаты в размере $24 тыс., а также право на выезд за границу после года службы и возможность нулевой ипотеки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Министерство обороны Украины сегодня официально приступило к проекту "Контракт 18-24", - говорится в тексте. Контракт на сумму 1 млн гривен (около $24 тыс.) заключается на 1 год: пятую часть обещают выплатить сразу, остальное - двумя траншами в течение года. Кроме того, обещают месячное жалование до 120 тыс. ($2,9 тыс.), "возможность нулевой ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение, в частности зубное протезирование, и право на выезд за границу после года службы". Минобороны утверждают, что по окончании контракта будет предоставлена отсрочка от мобилизации на 12 месяцев.

Ранее майор запаса украинской армии Алексей Гетьман выразил мнение, что контракты для привлечения в ВСУ молодых людей, не достигших мобилизационного возраста, - промежуточный этап, после которого на Украине объявят мобилизацию 18-летних.