"Небывалое ранее зрелище". Российский Су-57 вызвал ажиотаж в Индии

Су-57Э совершил первый демонстрационный полет на Aero India

Новейший российский истребитель Су-57Э совершил первый демонстрационный полет в рамках международной авиационно-космической выставки Aero India 2025. Презентация собрала большое количество зрителей. При этом главным событием авиасалона стало одновременное появление на нем Су-57 и F-35, поскольку это первый случай, когда США и Россия представляют свои самые продвинутые самолеты на одном авиасалоне. С подробностями - военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок из Индии.

Авиасалон Aero India по-прежнему остается "взлетно-посадочной полосой для миллиардов возможностей" как для индийских, так и для глобальных игроков в сфере ОПК, учитывая, что потребности Индии в аэрокосмической и оборонной промышленности огромны.

Несмотря на просто-таки агрессивное стремление Индии производить оружие самостоятельно, на долю этой страны приходится 9,8% мирового импорта оружия за период 2019-2023 годов. За ней следуют Саудовская Аравия (8,4%), Катар (7,6%), Украина (4,9%) и Пакистан (4,3%).

Оборонные потребности Индии, считают в Нью-Дели, просто огромны, поскольку она имеет тысячи километров общей границы с семью странами и тысячи километров береговой линии, а также воинственных соседей - Китай и Пакистан.

F-35 И Су-57 - встреча в небе

ВВС Индии в ожидании начала реализации программы MRFA (многофункционального истребителя, Multi Role Fighter Aircraft). По большому счету, на карту поставлена сама идея разработки или закупки многоцелевого истребителя. Военно-воздушные силы страны ожидают подтверждения необходимости от правительства Индии, чтобы объявить тендер на участие в этой программе.

Среди претендентов на звание "Сделано в Индии" (возможные участники тендера) - Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Boeing F-15EX Eagle II, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-21 (вариант F-16), МиГ-35 ОКБ Микояна, SAAB JAS 39 Gripen E/F, Су-35. Не стоит, разумеется, забывать и о французском Rafale. Или, полагают в Индии, вполне возможно, это будет Су-57, звук двигателя которого уже раздается в небе Бангалора.

Москва и Нью-Дели поддерживают очень прочные и давние отношения не только в сфере обороны, но и в других областях, движимые стратегическими интересами и геополитической игрой. Так, во всяком случае, считают в Нью-Дели.

На первых порах прошла информация, что командование ВВС США отозвало истребители Lockheed Martin F-35 и модернизированные F-16 от участия в XV авиасалоне Aero India 2025. И в центре внимания оказался российский боевой самолет пятого поколения Су-57, который демонстрируется на международной арене во второй раз (впервые он был показан в Китае).

Су-57. Источник: Михаил Ходаренок/"Газета.Ru"

Первоначальная информация об американских боевых машинах оказалась не совсем точной. Самолеты ВВС США F-35 и F-16 совершили посадку в Бангалоре. Участие истребителей F-35 и F-16 в авиасалоне Aero India 2025 предложит зрителям небывалое ранее зрелище, считают в Индии.

[cloud=bc]Посадка в Бангалоре американских самолетов знаменует собой исторический момент, поскольку это будет первый случай, когда Соединенные Штаты и Россия представят свои самые продвинутые самолеты на одном авиасалоне, подчеркивают индийские источники.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре. Источник: Нина Падалко/РИА Новости

Боевые машины будут демонстрироваться как на статической стоянке, так и в воздухе, наряду с истребителями Су-30MKИ ВВС Индии, французскими Rafale и МиГ-29К ВМС Индии.

Без всякого преувеличения, одновременное появление Су-57 и F-35 в Бангалоре явилось главным событием авиасалона и отодвинуло все остальное на второй-третий план.

Официальная презентация Су-57 собрала большое количество зрителей, можно даже сказать, что она проходит при аншлаге. На стенде собрались не менее сотни российских и зарубежных журналистов.

Под флагом СВО

Специальная военная операция более чем наглядно показала значимость противовоздушной обороны как для группировок войск, так и объектов на территории страны. Война, как бы там ни было, - это как главный экзамен для оружия, так и лучшая реклама для тех образцов вооружения и военной техники, которые наилучшим образом проявили себя на полях сражений. Наши вероятные партнеры внимательно следят за ходом военной операции, тщательно анализируют все аспекты ведения боевых действий.

Что касается сил и средств противовоздушной обороны нашего противника, то в вооруженном конфликте на Украине принимают участие практически все зенитные ракетные комплексы/системы коллективного Запада. Те или иные изменения в конструкции ЗРК/ЗРС оперативно вносятся производителями зенитного ракетного вооружения государств - участников НАТО на основе результатов, полученных в ходе противовоздушных боев и сражений.

Истребитель Су-57 ВВС России на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, 9 февраля 2025 года. Источник: Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

СВО со всей убедительностью показала, что стандартного боевого комплекта зенитных управляемых ракет для основных тактико-огневых подразделений (зенитный ракетный дивизион, батарея) для ведения современных противовоздушных боев явно недостаточно (к примеру, для С-300ПТ первых модификаций эта цифра составляет 48 изделий). И этот факт потенциальным инозаказчикам надо учитывать. Стандартный боекомплект расстреливается за несколько минут современного противовоздушного боя. Естественно, и к расходу ракет надо относиться бережно. Все-таки в настоящее время ЗУР - не самое дешевое изделие.

Наше зенитное ракетное вооружение в ходе боевых действий показывает высокую эффективность и надежность. Зенитный ракетный комплекс средней дальности Patriot (MIM-104), безусловно, отличается неплохими тактико-техническими характеристиками, но по сравнению с ЗРС С-400 стоит на ступень ниже.

Наконец, все государства мира активно изучают опыт СВО в плане борьбы с БЛА. И надо прямо сказать, что никто не ожидал такого масштаба применения беспилотной авиации в конфликте на Украине. Кардинально проблема борьбы с БЛА в настоящее время не решена, и охотничьими ружьями этот вопрос не закрыть. Даже БЛА-истребители не являются универсальным решением. Эффективная поверхность рассеивания (ЭПР) БЛА противника стремительно снижается, и традиционные РЛС скоро вряд ли будут обнаруживать эти средства воздушного нападения. Вполне возможно, что для решения этих задач в том или ином виде будет применяться звукоулавливающая аппаратура.

Наши конкуренты в сфере ПВО

Есть у России на индийском рынке сил и средств ПВО конкуренты. В частности, Израиль настойчиво продвигает свои средства противовоздушной обороны в Индию. К таковым относится ЗРК Barak-8. Это комплекс корабельного базирования, предназначенный для противовоздушной обороны кораблей от противокорабельных ракет и управляемых бомб. Производитель - консорциум фирм IAI (Israel Aircraft Industries) и RAFAEL.

К примеру, системы ПВО Barak-8 установлены на борту авианосца «Викрамадитья». Кроме того, зенитными ракетными комплексами Barak оснащены и другие корабли ВМС Индии - авианосец «Вираат», эскадренные миноносцы типа «Калькутта», «Дели», «Раджпут», фрегаты типа «Шивалик», «Годавари», «Брахмапутра».

Первоначально «Барак-8» разрабатывался как корабельный ЗРК в сочетании с РЛС EL/M-2248 MF-STAR на крупных кораблях и EL/M-2258 ALPHA - на боевых катерах. Специально для Индии с 2009 года разрабатывался сухопутный вариант этого ЗРК - MRSAM (Medium Range Surface Air Missile). Считается, что Barak-8 с его военно-морской и наземной версиями входит в список самых успешных израильских военных разработок.

Индийский зенитный комплекс MRSAM. Источник: Israel Aerospace Industries

Но в Азии не только Израиль пытается продвигать свое зенитное ракетное вооружение. К примеру, США в этом регионе ведут агрессивную маркетинговую политику, но у нас в ПВО очень прочные позиции. Да и следует отметить, что хорошие вещи дешевыми не бывают. К примеру, приобретение ЗРС С-400 смогли себе позволить только Китай, Индия и Турция.

К слову говоря, в сентябре 2013 года Китай выиграл у нас тендер на поставку зенитной ракетной системы в Турцию (китайское внешнеторговое объединение China Precision Machinery Export-Import Corporation, предложившее Анкаре ЗРК HQ-9).

Китайские ЗРК HQ-9 («Хунци», то есть «Красное знамя»), по сути, являлись доработанной копией российских ЗРК С-300. Сделал Пекин это в основном за счет цены. Но контракт так и не состоялся. Турки в конечном счете выбрали ЗРС С-400. Все-таки китайская зенитная ракетная система не дотягивала до уровня С-400. И это со всей убедительностью показал облет «Триумфа» уже на территории Турции.

В свое время Россия продала Китаю ЗРК «Тор-М2». Теперь же, по всей видимости, в КНР разрабатывают свой аналог этого ЗРК.

Что касается Индии, то Нью-Дели добросовестно покупает лицензии. Безусловно, если государство располагает собственными возможностями по производству зенитного ракетного вооружения, то покупать оружие иностранного разработчика страна не будет. Но пока круче ЗРС С-400 «Триумф» в мире нет.

С-400. Источник: Максим Блинов/РИА Новости

При этом на территории России продолжается обучение иностранных специалистов. Все ведущие предприятия АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» имеют свои учебные центры, которые в первую очередь ориентированы на боевое применение вооружения и военной техники, производимого концерном. Если «Алмаз-Антей» что-то выводит на экспортные площадки, то параллельно организуется и учебная база.

В концерне серьезно занялись и каталогизацией производимого зенитного ракетного вооружения. Если раньше техническое обслуживание техники производилось в соответствии с инструкциями по эксплуатации, то сейчас этот процесс еще и визуализирован. Без этого вооружение и военную технику достаточно сложно продвигать на рынке. И ранее поставленное оружие также надо обеспечить электронным каталогом.

Необходимо создать в Индии сервисно-технический центр по обслуживанию вооружения и военной техники АО «Концерна ВКО «Алмаз-Антей». К примеру, иметь на оснащении ВС Индии зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» и не иметь возможности провести ремонт ЗРС - не есть хорошо. СТЦ должны создаваться параллельно с продажей вооружения. Это и рабочие места в Индии, и сам замысел очень хорошо укладывается в программу Make in India («Делай в Индии»).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок