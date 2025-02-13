Истребитель Су-57 получил уникальную деталь, позволяющую превосходить конкурентов по сверхзвуковой дальности полёта

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Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 не имеет в мире конкурентов по дальности полета на сверхзвуке благодаря уникальной детали, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

Помимо традиционных для самолетов ОКБ Сухого уникальных дозвуковых характеристик, Су-57, единственный из самолетов пятого поколения, оснащен сверхзвуковым малозаметным регулируемым воздухозаборником, что обеспечивает лучшие в мире характеристики сверхзвуковой дальности

- сказал глава ОАК в интервью ТАСС, добавив, что истребитель Су-57 - лучший по продолжительности полёта и сверхзвуковой маневренности.

Су-57 был разработан в нулевые годы для замены тяжёлых истребителей Су-27, стоящих на вооружении ВКС РФ. В январе 2010 года он совершил свой первый полет. Полномасштабное серийное производство истребителя пятого поколения началось летом 2019 года. На вооружение ВКС России первый Су-57 поступил в конце 2020 года.

Большая часть характеристик боевого самолета остается засекреченной. Однако в сети можно найти некоторые примерные данные по передовому российскому истребителю. Так, максимальная скорость указывается в 2600 км/ч. Дальность полета – до 5500 км. Высотный потолок – 20 000 м.