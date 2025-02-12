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ТАСС

Посол РФ: Москва и Анкара выступают за мирное урегулирование по Украине

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Флаги России и Турции
Флаги России и Турции.
Источник изображения: mouqawamahmusic.net

Алексей Ерхов напомнил, что Турция с самого начала конфликта выражала готовность к оказанию содействия его политическому урегулированию

СТАМБУЛ, 11 февраля. /ТАСС/. Подходы России и Турции в вопросе урегулирования на Украине совпадают в том, что обе страны выступают за переговорные политические решения, способные прекратить кровопролитие и устранить первопричины конфликта. Об этом сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в эфире телеканала "Россия-24".

"Наши подходы, подходы России и Турции, совпадают в том, что обе наши страны выступают за переговорные политические решения, способные прекратить кровопролитие, позволить избежать новых жертв, устранить первопричины конфликта и обеспечить исторически длительный мир", - сказал дипломат.

Он напомнил, что Турция с самого начала конфликта на Украине выражала готовность к оказанию содействия его политическому урегулированию. "Ее [Турции] усилия на этом направлении получали должную оценку российской стороны. В частности, та роль, которую турецкая дипломатия сыграла в организации российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле три года назад. <…> Только деструктивная линия Запада помешала реализовать уже достигнутые и даже парафированные на бумаге мирные договоренности", - сказал посол.

По его словам, готовность внести вклад в урегулирование на Украине Турция проявляла и на более поздних этапах, проявляет и сейчас. "Мы в России открыты к обсуждению реалистичных мирных инициатив и предложений. При этом, конечно, в практическом плане исходим из того, что страны, претендующие на какую-то посредническую роль в регулировании украинского кризиса, должны придерживаться принципа равноудаленности и не ассоциировать себя с одной из сторон конфликта", - отметил дипломат. 

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Страны
Россия
Турция
Украина
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