Согласно видеорепортажу из показанной 10 февраля 2025 года телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", на оснащение новосформированного артиллерийского дивизиона 238-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады 8-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне специальной военной операции на Украине поступили новые 152-мм самоходные орудия 2С44 "Гиацинт-К" на колёсном шасси.

152-мм/50 самоходное орудие 2С44 "Гиацинт-К" на колёсном шасси в составе 238-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады 8-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне специальной военной операции на Украине, февраль 2025 года (с) кадр из телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" (via @btvt2019)

По известным данным, данные системы 2С44 "Гиацинт-К" представляют собой новый вариант самоходного орудия 2С43 "Мальва" на колёсном шасси БАЗ-6910-027 "Вощина" (8×8), с установкой качающейся части 152-мм/50 буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б". Разработанное АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (Нижний Новгород, в составе АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод") и находящееся в малосерийном производстве с 2023 года самоходное орудие 2С43 "Мальва" штатно оснащается 152-мм/47 качающейся частью 2А64 самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С". На практике орудие 2А64 с объемом зарядной камеры 16 литров является уже заведомо устаревшим и по своим баллистическим характеристикам соответствует лишь западным 155-мм/39 гаубицам (максимальная дальность стрельбы обычным снарядом около 24 км). В результате, как и следовало ожидать, выявилась неспособность 2С43 "Мальва" соответствовать по дальности широко используемым сейчас вооруженными силами Украины современным западным 155-мм/52 гаубицам, выполненным в соответствии с Баллистическим меморандумом НАТО (NATO Joint Ballistics Memorandum of Understanding - JBMoU), имеющим объем зарядной каморы 23-25 литров, и за счет этого достигающим максимальной дальности стрельбы обычным снарядом 30-32 км.

В этих условиях, как можно судить, была осуществлена экстренная модернизация 2С43 "Мальва" с созданием варианта 2С44 "Гиацинт-К" с наложением качающейся части 152-мм/50 буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б". Объем зарядной каморы 2А36 составляет уже 27 литров и также за счет конструктивных и баллистических решений и использования специально разработанных выстрелов (несовместимых с выстрелами гаубиц серии "Мста") ее максимальная дальность достигает 30,5 км.

Впервые образцы 2С44 "Гиацинт-К" "засветились" в репортаже Министерства обороны с одного из учебных полигонов в декабре 2024 года, причем, судя по снимкам крупным планом одного из образцов, на нем был установлен ствол именно от буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б". Поскольку производство качающихся частей 2А36/2А37 для орудий серии "Гиацинт", по известным данным, было прекращено в 1993 году, то, видимо, на системы 2С44 "Гиацинт-К" устанавливаются стволы от буксируемых орудий с хранения, что ставит вопросы о крупносерийности такого решения. Явным недостатком систем 2С43 и 2С44 остается и их громоздкость.

По мнению bmpd, вопрос с очевидным отставанием отечественных артиллерийских систем калибра 152 мм должен быть разрешен давно назревшим принятием Баллистического меморандума НАТО JBMoU и переходом на калибр 155 мм с зарядными каморами 23-25 литров, подобно тому, как это уже сделано в КНР и КНДР.

152-мм/50 самоходное орудие 2С44 "Гиацинт-К" на колёсном шасси в составе 238-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады 8-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне специальной военной операции на Украине, февраль 2025 года. Для стрельбы используются дальнобойные снаряды 3ОФ59 (с) кадр из телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым"