Вашингтон рассчитывает на скорое заключение мирного соглашения, отметил Пит Хегсет

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. США не планируют направлять военных на Украину и рассчитывают на заключение мирного соглашения в скором будущем. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время общения с журналистами в Штутгарте.

По словам главы Пентагона, нынешняя американская администрация президента Дональда Трампа "намерена обеспечить скорое заключение мирного соглашения" на Украине. "Мы не будем направлять военных на Украину", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.