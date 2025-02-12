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ТАСС

США не планируют направлять военных на Украину

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© John Moore/ Getty Images
© John Moore/ Getty Images.
Источник изображения: © John Moore/ Getty Images

Вашингтон рассчитывает на скорое заключение мирного соглашения, отметил Пит Хегсет

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. США не планируют направлять военных на Украину и рассчитывают на заключение мирного соглашения в скором будущем. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время общения с журналистами в Штутгарте.

По словам главы Пентагона, нынешняя американская администрация президента Дональда Трампа "намерена обеспечить скорое заключение мирного соглашения" на Украине. "Мы не будем направлять военных на Украину", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос. 

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Трамп Дональд
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