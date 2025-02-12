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Названы недостатки украинской РСЗО «Сеялка»

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Фото: Reuters
Фото: Reuters.

«360»: Малая дальность сделает украинскую РСЗО «Сеялка-ВМ8» мишенью для дронов

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сеялка-ВМ8», которую начали применять Вооруженные силы Украины (ВСУ), станет мишенью для дронов-камикадзе из-за малой дальности. Недостатки установки назвал телеканал «360».

Канал обратил внимание на появившиеся в сети сообщения о применении «Сеялки». Отмечается, что система может вести огонь термобарическими боеприпасами на основе авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров. Блок из 16 направляющих для пуска неуправляемых ракет разместили в кузове пикапа.

РСЗО обладает дальностью стрельбы не более пяти километров, поэтому для ведения огня ее нужно размещать у передовых позиций. Малая дальность сделает «Сеялку» легкой мишенью. «Если ее подгонят на передовую, то она окажется в зоне наблюдения наших "птичек" и станет мишенью», — сказал военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360».

В зоне специальной военной операции (СВО) активно применяют импровизированные РСЗО на шасси пикапов, которые вооружают неуправляемыми авиационными ракетами. Легкая машина может оперативно покинуть позицию после стрельбы.

В сентябре 2024 года в зоне СВО заметили РСЗО на шасси пикапа УАЗ «Патриот», созданную российскими бойцами. Машина получила вращающийся блок направляющих с ракетами С-8. Базовая версия этого снаряда несет осколочно-фугасную боевую часть весом 3,6 килограмма.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
С-8
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