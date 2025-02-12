Грызлов: процесс урегулирования на Украине не будет продолжением формата "Минск-2"

По словам посла РФ в Белоруссии, последовавшие за распадом минского процесса трагические события привели к резкой эскалации обстановки далеко за пределами самой зоны конфликта

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Новый процесс урегулирования на Украине, каким бы он ни был, точно не будет продолжением формата "Минск-2". Об этом ТАСС заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов в преддверии исполняющейся 12 февраля 10-й годовщины подписания минских соглашений.

"Стараниями США, ЕС и НАТО украинский кризис разросся до таких масштабов, что его урегулирование уже невозможно рассматривать в отрыве от нерешенных системных вопросов, затрагивающих гарантии безопасности и принципиальные параметры взаимодействия между Россией и коллективным Западом. Каким бы ни был новый процесс урегулирования, он точно не будет продолжением или "наследником" формата "Минск-2", - сказал он. Грызлов подчеркнул, что даже теоретически условный "Минск-3" можно было бы обсуждать исключительно в рамках того переговорного процесса, который привел к подписанию Комплекса мер по выполнению минских соглашений, "но этого формата уже давно не существует".

По словам посла, последовавшие за распадом Минского процесса трагические события привели к резкой эскалации обстановки далеко за пределами самой зоны конфликта. Они вынесли на поверхность "критические проблемы в сфере международной безопасности, стратегической стабильности и контроля над вооружениями". "Вопросы такого уровня выходят за пределы того, что было бы достижимо в рамках прежнего формата", - отметил он.

Что касается возможных будущих договоренностей, продолжил Грызлов, первое правило переговоров - быть уверенным в политической дееспособности его участников, "а это далеко не риторический вопрос". "В частности, мы уже говорили об отсутствии легитимности у человека, который сейчас находится в кресле президента Украины, но отказывается проводить президентские выборы под предлогом "военного положения", - напомнил дипломат.

"Все эти вопросы, безусловно, предстоит решать, но только при условии, что и Украина, и Запад проявят практический интерес к диалогу. Позиция России на этот счет всем прекрасно известна", - резюмировал он.

12 февраля 2025 г. исполняется 10 лет со дня подписания Комплекса мер по выполнению минских соглашений - пошагового плана мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, известного также как "Минск-2".