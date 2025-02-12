Передача в войска индийских истребителей Tejas Mk-1A задержана из-за американского поставщика двигателей

Источник изображения: topwar.ru

Компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) готовится поставить Вооруженным силам Индии новейшие легкие боевые самолеты. Речь идет об истребителях Tejas Mk-1A поколения 4+, первую партию которых планируют передать военным до конца текущего года.

Об этом на полях авиасалона Aero India 2025 в Бангалоре объявил председатель правления индийской аэрокосмической компании HAL Д. К. Сунил.

По его словам, к данному сроку будут готовы первые 11 самолетов. Это будет являться значительным прогрессом, несмотря на предыдущие задержки.

Передача в войска индийских истребителей легких истребителей Tejas Mk-1A была задержана примерно на год из-за американского поставщика авиационных двигателей F404 – компании General Electric. По словам Сунила, аэрокосмический гигант из США начнет поставлять силовые агрегаты с марта. В этом году индийские партнеры должны будут получить 12 таких двигателей.

GE стабилизировала процесс производства двигателей F404

- уверяет глава компании HAL.

По его словам, первые три самолета индийским производителям удалось построить с использованием резервных двигателей из предыдущих контрактов.

Источник изображения: topwar.ru

Tejas Mk-1A – это одномоторный многоцелевой легкий боевой самолет, разработанный отечественным производителем для нужд ВВС и ВМС Индии. Он оснащен самыми передовыми системами вооружения, радиолокации и связи. Самолет оборудован совершенным комплексом радиоэлектронной борьбы, состоящим из системы предупреждения о радиолокационном облучении и усовершенствованным модулем самозащиты.