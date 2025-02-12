Интервью главы АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная Звезда" под заголовком "Встал и пошёл". АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в режиме нон-стоп улучшает свои высокотехнологичные, востребованные в ходе специальной военной операции изделия" опубликовала интервью генерального директора АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова.

(с) "Красная Звезда"

За счёт чего КТРВ удалось в прошлом году выполнить значительно возросший государственный оборонный заказ? Как зарекомендовали себя производимые корпорацией высокотехнологичные средства вооружённой борьбы в ходе специальной военной операции? Каковы направления дальнейшей модернизации изделий КТРВ в результате анализа реального опыта их боевого применения и как проводится этот анализ специалистами корпорации в зоне СВО? На эти и другие вопросы "Красной звезде" отвечает генеральный директор АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Герой Российской Федерации Борис ОБНОСОВ.

- Борис Викторович, каким был для корпорации минувший год, удалось ли полностью выполнить значительно возросший гособоронзаказ?

- Несомненно, для нас это было главной задачей, которая контролировалась еженедельно со стороны Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Валентинович Мантуров лично курировал этот вопрос, наши встречи проходили с определённой периодичностью, в ходе них оперативно принимались необходимые решения.

Должен сказать с полной ответственностью и с гордостью за свой коллектив, что все задачи, которые перед нами ставила страна по поставкам особо востребованной продукции, были выполнены в срок и даже по некоторым направлениям перевыполнены.

Объём реализации продукции в прошлом году составил свыше триллиона рублей, то есть практически удвоился по сравнению с 2023-м. При этом 2023 год тоже был ударным по сравнению с 2022-м. Объём выпуска военной продукции для нужд Минобороны увеличен в разы.

- За счёт чего вам это удалось?

- Назову несколько направлений, которые позволили это сделать.

Главное - это люди. Если в 2023 году общая численность работников была порядка 66 тысяч, то в 2024 году она достигла 90 тысяч человек. Мы увеличили численность и на головной площадке, и на всех "финалистах" (предприятиях, производящих продукцию и передающих готовые изделия заказчику. - Прим. авт.), и на наших "комплектаторах" (предприятиях, изготавливающих комплектующие. - Прим. авт.).

Кроме того, мы проводили достаточно успешную политику по расширению корпорации, и за последние полтора-два года в наш состав вошёл ряд ключевых компаний, которые нам необходимы для решения производственных задач. В декабре подписан указ Президента Российской Федерации, согласно которому в КТРВ войдёт научно-производственное объединение "Искра" из Перми. Это предприятие выпускает в том числе твердотопливные ракетные двигатели для ракетных комплексов различного назначения, поэтому данный шаг абсолютно логичен.

В корпорации реализуется масштабная программа по техническому перевооружению, существенно обновлён станочный парк. Благодаря внедрению новых технологических процессов удалось сократить цикл производства востребованных в Вооружённых Силах изделий в среднем на 25-30 процентов.

- А каким образом корпорации удалось обновить станочный парк, если из-за санкций поставки станков из западных стран прекратились?

- Во-первых, не все страны подвержены санкциям. У нас сохранились наши традиционные партнёры, мы с ними плодотворно работаем.

Во-вторых, российская станко­строительная промышленность начинает возрождаться. И уже есть наглядные примеры. Один из них - холдинг СТАН, который является, так сказать, становым хребтом станкостроения. Два года назад его возглавил Борис Богатырёв. Он настоящий профессионал, и, как мне кажется, ему удастся перей­ти от слов к делу и перезапустить станкостроение в России.

- На предприятиях КТРВ уже есть продукция СТАНа?

- Конечно. Наше сотрудничество со СТАНом началось ещё в 2015 году. Правда, мощность холдинга ещё недостаточно велика. Я возглавляю комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу. Одно из ключевых заседаний в прошлом году было посвящено именно станкостроению, где мы очень внимательно рассматривали этот вопрос.

- Качество продукции СТАНа вас устраивает?

- Естественно, нам хотелось бы, чтобы росли качество и сложность станков, чтобы производились пяти-семикоординатные станки различного назначения, чтобы линейка станочная расширялась и чтобы мы догнали те страны, которые ушли вперёд. Например, Китай. Ещё 20 лет тому назад сложно было представить, что у китайцев будет такой широкий спектр станков. А сегодня они, по-моему, одни из лидеров в станкостроении. Как, впрочем, и в других областях. Вся Европа боится китайской автомобильной промышленности! В Европе вековая история автопрома, а сегодня там придумывают, как не пускать электромобили Китая на свой рынок.

- Борис Викторович, давайте перейдём к группе вопросов, ответы на которые интересуют наших читателей прежде всего, и поговорим о применении высокоточных изделий КТРВ в ходе специальной военной операции. Как вы оцениваете результаты этого применения?

- Результаты оценивает в первую очередь Министерство обороны. Естественно, и мы за этим следим.

Министр обороны Андрей Рэмович Белоусов на постоянной основе взаимодействует с руководителями предприятий ОПК. Разрабатываются мероприятия, которые позволяют улучшить ТТХ наших изделий, повысить эффективность их применения.

У нас очень широкий спектр изделий военного назначения, и если говорить о них в целом, отмечу, что они вносят серьёзный вклад в те результаты, которые сегодня достигаются "за ленточкой". Мы производим практически все изделия "воздух - поверхность", "воздух - воздух", противокорабельные комплексы, которые сегодня переориентированы для работы в большей части по целям на земле. Береговые комплексы, такие как "Бал" и "Бастион", тоже применяются для ударов по целям на суше. Освоили новое направление - производство больших партий унифицированных модулей планирования и коррекции для неуправляемых бомб разных калибров.

Вообще, процесс совершенствования ударных средств и систем защиты от них - непрерывный. И естественно, враг тоже не стоит на месте. Он принимает меры против нашего оружия. В последнее время приоритетное значение приобрела радиоэлектронная борьба, а мы отвечаем контрмерами. Понимаем, что ничего постоянного в этом мире нет и нельзя почивать на лаврах, полагая, что если ты достиг чего-то, то тебя уже никогда не догонят.

Мы вырвались вперёд по ряду направлений, но технологический разрыв между нами и западными конкурентами небольшой. На стороне врага порядка 50 стран, которые снабжают его современным оружием. Нам приходится компенсировать этот перевес, применяя нестандартные подходы, которыми исконно славились русские оружейники. "Встал и пошёл" - наш девиз! Когда тяжело, когда ситуация кажется безвыходной, мы мобилизуемся и совершаем рывок.

- Можете назвать какие-то конкретные направления дальнейшей модернизации изделий КТРВ в результате анализа реального опыта применения ваших изделий?

- Направления модернизации, по большому счёту, постоянны. Только в разное время на первый план выступает то одно, то другое из них. Понятно, что всё оружие должно быть высокоточным. Чем больше дальность и выше скорость, тем лучше. Но я бы выделил сегодня ключевой момент: оружие должно быть дешевле, потому что одной ракеты, какой бы замечательной она ни была, на нынешнем поле боя недостаточно. Линия боевого соприкосновения превышает тысячу километров. Очевидно, что требуется дешёвое и эффективное оружие с сохранением всех тех параметров, которые я перечислил выше, то есть дальности, скорости и точности.

Для страны, которая вкладывает огромные ресурсы для достижения победы, стоимость изделий - один из самых важных параметров. Он всегда был ключевым, но, наверное, прежде этому вопросу уделяли недостаточно внимания. В настоящее время корпорации удалось в ряде случаев снизить стоимость изделий где-то на 30 процентов, а где-то и в два раза. С сохранением ТТХ, а где-то даже и с их улучшением!

- Какие задачи в рамках НИОКР решает сейчас корпорация в связи с этим? И на каких направлениях развития высокоточного оружия сосредоточено основное внимание конструкторов?

- Развитие высокоточного оружия подразумевает, кроме прочего, совершенствование систем наведения, уменьшение габаритов, улучшение избирательности при опознавании цели. Совершенствуется программное обеспечение, "интеллект боеприпаса", вплоть до создания сетевых интеллектуальных систем оружия, применяемых в залпе.

Конкретизировать наши задачи в рамках НИОКР не могу - это закрытая тема. Назову одну из основных известных задач корпорации - создание гиперзвукового оружия. На этом направлении мы тоже усердно и непрерывно работаем.

- Уже нового в дополнение к имеющемуся?

- Конечно. Неоднократно говорил и ещё раз повторю, что того, кто остановится в этом направлении, неизбежно обгонят противники. Так что этот процесс непрерывный. Тем более работы по созданию такого оружия дают дополнительный эффект, импульс для развития отраслей народного хозяйства. Ведь что такое гипер­звук? Это и новые материалы, и новые виды топлива, и новые системы управления. И всё это может потом сторицей окупиться в гражданских отраслях, поэтому здесь ни в коем случае нельзя останавливаться.

Сегодня по понятным причинам мы сосредоточены на изготовлении серийной продукции. Однако ОКРовские и НИРовские работы не прекращаем и уделяем им большое внимание. Например, наши традиционные авиационные средства поражения переживают, наверное, революционный период, потому что мы за прошедшие несколько лет внедрили ряд новых систем оружия и в ближайшее время, надеюсь, продолжим этот путь.

- В том числе на основании полученного в специальной операции опыта применения?

- Военный опыт применения в реальной обстановке бесценен. Потому что математическое моделирование, полунатурное моделирование, стрельбы на полигонах никогда не будут идентичны бое­вой обстановке, в которой сейчас применяется наше оружие. И конечно, мы исследуем весь опыт применения каждого типа наших средств вооружённой борьбы.

- То есть специалисты КТРВ сейчас постоянно находятся в воинских частях, выполняющих задачи специальной военной операции? И проводят такое исследование фактически непрерывно?

- По некоторым темам мы имеем информацию ежедневно, по другим - раз в неделю. Еженедельно собираем информацию и по отказам наших изделий, которые, несомненно, случаются. Если вероятность безотказной работы изделий 0,97, то при применении, условно говоря, 100 штук три из них могут отказать. Можно, конечно, сделать и "четыре девятки" (выпустить изделие с вероятностью безотказной работы 0,9999. - Прим. авт.), но тогда стоимость изделия взлетит. Поэтому должен быть разумный подход.

- В самом начале нашей беседы вы сказали об увеличении численности персонала корпорации. Как вам удаётся привлечь квалифицированные кадры? Чем заинтересовываете молодёжь, чтобы избежать разрыва поколений на предприятиях корпорации?

- Разрыв поколений имел место быть. Да, у нас было очень тяжёлое время в начале 2000-х, да и в начале 2010-х.

Сейчас с каждым годом этот разрыв поколений нивелируется. Наша молодёжь почувствовала вкус к созданию наукоёмких, технологически сложных изделий. Поэтому на протяжении 23 лет работы с момента создания КТРВ средний возраст персонала на всех предприятиях корпорации существенно снизился. Если в самом начале XXI века он превышал 56 лет, то сегодня на ряде предприятий уже меньше 40 лет, а в основном в районе 40-44 лет.

Профориентационная работа, в том числе реализуемая совместно с Союзом машиностроителей, приносит свои плоды. Молодёжь к нам идёт с интересом. Хотя работать непросто. Тот, кто вкалывает, несмотря на график с восьми до пяти, хорошо зарабатывает. Многие наши конструкторы без всякого "погонялова" на работе задерживаются до середины ночи.

Я уж не говорю про тех, кто трудится в три смены, задействован в работах по серийному выпуску продукции. Всё это, конечно, учитывается при начислении зарплаты. Средняя заработная плата по всей корпорации достигла 109 тысяч рублей, при этом работники на станках с числовым програм­мным управлением получают существенно больше.

Конечно, для людей, которые заняты любимым делом, деньги решают далеко не всё. До определённого периода они, конечно, в числе приоритетов, а потом на первый план выходит другое: интересно ли работать, какая перспектива в дальнейшем, есть ли социальные программы? Мы всё это стараемся учитывать.

В корпорации разработана и реализуется Стратегия социального развития. Ежегодно в эту сферу мы вкладываем свыше 1,2 миллиарда рублей. Средства направляются на мед­обслуживание, включая санаторно-курортное лечение, поддержку ветеранов и пенсионеров, спортивные и культурные мероприятия, детские конкурсы, молодёжную политику, жилищные программы. Вот вы видите два дома? (Борис Викторович указывает рукой на две высотки, которые видны из окна его рабочего кабинета в главном здании КТРВ в городе Королёве. - Прим. авт.)

Один из этих жилых домов мы сдали в эксплуатацию два года назад, другому шесть лет. В них порядка 700 квартир. В последнем доме цена квадратного метра для наших сотрудников составила 61 тысячу рублей, в то время как в Королёве коммерческая цена подобного жилья превышает 150 тысяч. С поддержкой губернатора Московской области и городской администрации мы переводили наши излишние промышленные площадки в земли для жилищного строительства. Провели отбор среди сотрудников. Люди получили квартиры, конечно, не бесплатно, но практически по себестоимости и с условием, что отработают определённое количество лет на предприятии. Всего за время реализации жилищной программы в корпорации с 2012 года работники приобрели уже свыше 3700 квартир. Это одно из ключевых направлений по закреплению кадров.

Конечно, и другие мероприятия, которые были популярны и в Советском Союзе, - туристические слёты, спортивные соревнования, различные конкурсы - также способствуют формированию сплочённого коллектива и общению между работниками в неформальной обстановке, что тоже очень важно. Мы эти традиции поддерживаем и развиваем.

- Борис Викторович, вы уже упоминали о санкциях. Скажите, а как санкционное давление влияет на взаимодействие КТРВ с инозаказчиками? Каков сейчас экспортный портфель корпорации? Он растёт или снижается?

- Он волнообразный, год на год не приходится. За прошлый год объём нашей выручки от экспорта - порядка 370 миллионов долларов.

- В сравнении с предыдущими годами это меньше или больше?

- В позапрошлом было меньше, потому что были сконцентрированы на выполнении внутреннего заказа. При этом мы постоянно работаем над исполнением наших экспортных контрактов, и портфель заказов от зарубежных партнёров на сегодня - свыше семи миллиардов долларов.

- Получается, эти санкции…

- Эти санкции нельзя недооценивать, потому что весь внешний мир не замер на месте. И не будет ждать, пока мы закончим СВО, с тем чтобы потом раскупать нашу продукцию как горячие пирожки. Свято место пусто не бывает. Западные и израильские компании, конечно, пытаются занять те ниши, которые мы временно не в полной мере заполняем. Значит, надо делать всё возможное для того, чтобы их не потерять. Поэтому мы очень тесно работаем и с Рособоронэкспортом, и с ФСВТС России, где эту ситуацию очень хорошо понимают. Кстати, недавно на нашей базе проводилось заседание Коллегии ФСВТС России, где мы отчитывались о результатах работы и обсуждали задачи на будущее.

- К параметрам экспортных изделий КТРВ у сохранившихся зарубежных заказчиков претензий нет?

- Никогда не видел такого заказчика, который на 100 процентов был бы всем удовлетворён. Он всегда что-нибудь ищет, пытается выжать из производителя по максимуму. Это правильно - он платит деньги, поэтому хочет, чтобы всё было идеально.

Лучший пример взаимодействия с зарубежными партнёрами - это наше совместное с Индией предприятие "БраМос". Когда обе стороны заинтересованы в результате и не пытаются выиграть за счёт партнёра, у такого бизнеса есть будущее.

- На каком этапе сейчас находится этот проект?

- На рабочем этапе. На регулярной основе собирается совет директоров "БраМоса", рассматривает результаты. Прорабатываются новые заказы…

- Говоря о гиперзвуке, вы отметили, что развитие этой темы может стать полезным и в гражданской отрасли. Борис Викторович, а как в целом идут дела в КТРВ по диверсификации производства? Выпускается ли высокотехнологичная продукция для гражданского потребителя?

- Да, выпускается. Приведу несколько примеров. Наше предприятие из Рязани (АО "РКБ "Глобус") выиграло конкурс и поставляет станции быстрой зарядки для электробусов и электромобилей.

В Кургане у нас есть совместное предприятие, где разрабатываются электропогрузчики. Сейчас они проходят тестовую проверку в Санкт-Петербурге, Москве. Думаю, что у них большое будущее.

По медицинскому направлению есть подвижки. Входящее в состав корпорации АО "УНИИКМ" получило сертификаты и должно в этом году приступить к производству эндопротезов из композиционного материала углерод-углерод. Они демонстрировались на выставках, в том числе на Международном военно-техническом форуме "Армия".

АО "Авангард" в Смоленской области производит 50-метровые трубы из композитных материалов для котельных, поставляет на внутренний рынок и экспорт. Одним словом, направлений много, и мы, безу­словно, будем продолжать работу.

- Помимо поставок вооружения, оказывает ли КТРВ какую-то ещё помощь действующим в зоне специальной военной операции подразделениям, военнослужащим и членам их семей, а также жителям освобождённых и приграничных территорий, вблизи которых сейчас идут боевые действия?

- Целенаправленные мероприятия по сбору гуманитарной помощи проводим на регулярной основе. Коллективы предприятий корпорации помогают нашим воинам в зоне СВО, а также местному населению, в том числе в Курской области. Наши сотрудники с сопровождением отвозят одежду, обувь, продукты питания, медикаменты, а также некоторое оборудование, необходимое в усло­виях боевых действий, "за ленточку". Регулярно получая информацию о том, что именно сейчас особо востребовано, мы стараемся просьбы выполнять.

Александр Тихонов

Генеральный директор АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Герой Российской Федерации Борис Обносов (с) "Красная Звезда"