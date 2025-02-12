Интервью главы АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная Звезда" под заголовком "Встал и пошёл". АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в режиме нон-стоп улучшает свои высокотехнологичные, востребованные в ходе специальной военной операции изделия" опубликовала интервью генерального директора АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова.
(с) "Красная Звезда"
За счёт чего КТРВ удалось в прошлом году выполнить значительно возросший государственный оборонный заказ? Как зарекомендовали себя производимые корпорацией высокотехнологичные средства вооружённой борьбы в ходе специальной военной операции? Каковы направления дальнейшей модернизации изделий КТРВ в результате анализа реального опыта их боевого применения и как проводится этот анализ специалистами корпорации в зоне СВО? На эти и другие вопросы "Красной звезде" отвечает генеральный директор АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Герой Российской Федерации Борис ОБНОСОВ.
- Борис Викторович, каким был для корпорации минувший год, удалось ли полностью выполнить значительно возросший гособоронзаказ?
- Несомненно, для нас это было главной задачей, которая контролировалась еженедельно со стороны Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Валентинович Мантуров лично курировал этот вопрос, наши встречи проходили с определённой периодичностью, в ходе них оперативно принимались необходимые решения.
Должен сказать с полной ответственностью и с гордостью за свой коллектив, что все задачи, которые перед нами ставила страна по поставкам особо востребованной продукции, были выполнены в срок и даже по некоторым направлениям перевыполнены.
Объём реализации продукции в прошлом году составил свыше триллиона рублей, то есть практически удвоился по сравнению с 2023-м. При этом 2023 год тоже был ударным по сравнению с 2022-м. Объём выпуска военной продукции для нужд Минобороны увеличен в разы.
- За счёт чего вам это удалось?
- Назову несколько направлений, которые позволили это сделать.
Главное - это люди. Если в 2023 году общая численность работников была порядка 66 тысяч, то в 2024 году она достигла 90 тысяч человек. Мы увеличили численность и на головной площадке, и на всех "финалистах" (предприятиях, производящих продукцию и передающих готовые изделия заказчику. - Прим. авт.), и на наших "комплектаторах" (предприятиях, изготавливающих комплектующие. - Прим. авт.).
Кроме того, мы проводили достаточно успешную политику по расширению корпорации, и за последние полтора-два года в наш состав вошёл ряд ключевых компаний, которые нам необходимы для решения производственных задач. В декабре подписан указ Президента Российской Федерации, согласно которому в КТРВ войдёт научно-производственное объединение "Искра" из Перми. Это предприятие выпускает в том числе твердотопливные ракетные двигатели для ракетных комплексов различного назначения, поэтому данный шаг абсолютно логичен.
В корпорации реализуется масштабная программа по техническому перевооружению, существенно обновлён станочный парк. Благодаря внедрению новых технологических процессов удалось сократить цикл производства востребованных в Вооружённых Силах изделий в среднем на 25-30 процентов.
- А каким образом корпорации удалось обновить станочный парк, если из-за санкций поставки станков из западных стран прекратились?
- Во-первых, не все страны подвержены санкциям. У нас сохранились наши традиционные партнёры, мы с ними плодотворно работаем.
Во-вторых, российская станкостроительная промышленность начинает возрождаться. И уже есть наглядные примеры. Один из них - холдинг СТАН, который является, так сказать, становым хребтом станкостроения. Два года назад его возглавил Борис Богатырёв. Он настоящий профессионал, и, как мне кажется, ему удастся перейти от слов к делу и перезапустить станкостроение в России.
- На предприятиях КТРВ уже есть продукция СТАНа?
- Конечно. Наше сотрудничество со СТАНом началось ещё в 2015 году. Правда, мощность холдинга ещё недостаточно велика. Я возглавляю комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу. Одно из ключевых заседаний в прошлом году было посвящено именно станкостроению, где мы очень внимательно рассматривали этот вопрос.
- Качество продукции СТАНа вас устраивает?
- Естественно, нам хотелось бы, чтобы росли качество и сложность станков, чтобы производились пяти-семикоординатные станки различного назначения, чтобы линейка станочная расширялась и чтобы мы догнали те страны, которые ушли вперёд. Например, Китай. Ещё 20 лет тому назад сложно было представить, что у китайцев будет такой широкий спектр станков. А сегодня они, по-моему, одни из лидеров в станкостроении. Как, впрочем, и в других областях. Вся Европа боится китайской автомобильной промышленности! В Европе вековая история автопрома, а сегодня там придумывают, как не пускать электромобили Китая на свой рынок.
- Борис Викторович, давайте перейдём к группе вопросов, ответы на которые интересуют наших читателей прежде всего, и поговорим о применении высокоточных изделий КТРВ в ходе специальной военной операции. Как вы оцениваете результаты этого применения?
- Результаты оценивает в первую очередь Министерство обороны. Естественно, и мы за этим следим.
Министр обороны Андрей Рэмович Белоусов на постоянной основе взаимодействует с руководителями предприятий ОПК. Разрабатываются мероприятия, которые позволяют улучшить ТТХ наших изделий, повысить эффективность их применения.
У нас очень широкий спектр изделий военного назначения, и если говорить о них в целом, отмечу, что они вносят серьёзный вклад в те результаты, которые сегодня достигаются "за ленточкой". Мы производим практически все изделия "воздух - поверхность", "воздух - воздух", противокорабельные комплексы, которые сегодня переориентированы для работы в большей части по целям на земле. Береговые комплексы, такие как "Бал" и "Бастион", тоже применяются для ударов по целям на суше. Освоили новое направление - производство больших партий унифицированных модулей планирования и коррекции для неуправляемых бомб разных калибров.
Вообще, процесс совершенствования ударных средств и систем защиты от них - непрерывный. И естественно, враг тоже не стоит на месте. Он принимает меры против нашего оружия. В последнее время приоритетное значение приобрела радиоэлектронная борьба, а мы отвечаем контрмерами. Понимаем, что ничего постоянного в этом мире нет и нельзя почивать на лаврах, полагая, что если ты достиг чего-то, то тебя уже никогда не догонят.
Мы вырвались вперёд по ряду направлений, но технологический разрыв между нами и западными конкурентами небольшой. На стороне врага порядка 50 стран, которые снабжают его современным оружием. Нам приходится компенсировать этот перевес, применяя нестандартные подходы, которыми исконно славились русские оружейники. "Встал и пошёл" - наш девиз! Когда тяжело, когда ситуация кажется безвыходной, мы мобилизуемся и совершаем рывок.
- Можете назвать какие-то конкретные направления дальнейшей модернизации изделий КТРВ в результате анализа реального опыта применения ваших изделий?
- Направления модернизации, по большому счёту, постоянны. Только в разное время на первый план выступает то одно, то другое из них. Понятно, что всё оружие должно быть высокоточным. Чем больше дальность и выше скорость, тем лучше. Но я бы выделил сегодня ключевой момент: оружие должно быть дешевле, потому что одной ракеты, какой бы замечательной она ни была, на нынешнем поле боя недостаточно. Линия боевого соприкосновения превышает тысячу километров. Очевидно, что требуется дешёвое и эффективное оружие с сохранением всех тех параметров, которые я перечислил выше, то есть дальности, скорости и точности.
Для страны, которая вкладывает огромные ресурсы для достижения победы, стоимость изделий - один из самых важных параметров. Он всегда был ключевым, но, наверное, прежде этому вопросу уделяли недостаточно внимания. В настоящее время корпорации удалось в ряде случаев снизить стоимость изделий где-то на 30 процентов, а где-то и в два раза. С сохранением ТТХ, а где-то даже и с их улучшением!
- Какие задачи в рамках НИОКР решает сейчас корпорация в связи с этим? И на каких направлениях развития высокоточного оружия сосредоточено основное внимание конструкторов?
- Развитие высокоточного оружия подразумевает, кроме прочего, совершенствование систем наведения, уменьшение габаритов, улучшение избирательности при опознавании цели. Совершенствуется программное обеспечение, "интеллект боеприпаса", вплоть до создания сетевых интеллектуальных систем оружия, применяемых в залпе.
Конкретизировать наши задачи в рамках НИОКР не могу - это закрытая тема. Назову одну из основных известных задач корпорации - создание гиперзвукового оружия. На этом направлении мы тоже усердно и непрерывно работаем.
- Уже нового в дополнение к имеющемуся?
- Конечно. Неоднократно говорил и ещё раз повторю, что того, кто остановится в этом направлении, неизбежно обгонят противники. Так что этот процесс непрерывный. Тем более работы по созданию такого оружия дают дополнительный эффект, импульс для развития отраслей народного хозяйства. Ведь что такое гиперзвук? Это и новые материалы, и новые виды топлива, и новые системы управления. И всё это может потом сторицей окупиться в гражданских отраслях, поэтому здесь ни в коем случае нельзя останавливаться.
Сегодня по понятным причинам мы сосредоточены на изготовлении серийной продукции. Однако ОКРовские и НИРовские работы не прекращаем и уделяем им большое внимание. Например, наши традиционные авиационные средства поражения переживают, наверное, революционный период, потому что мы за прошедшие несколько лет внедрили ряд новых систем оружия и в ближайшее время, надеюсь, продолжим этот путь.
- В том числе на основании полученного в специальной операции опыта применения?
- Военный опыт применения в реальной обстановке бесценен. Потому что математическое моделирование, полунатурное моделирование, стрельбы на полигонах никогда не будут идентичны боевой обстановке, в которой сейчас применяется наше оружие. И конечно, мы исследуем весь опыт применения каждого типа наших средств вооружённой борьбы.
- То есть специалисты КТРВ сейчас постоянно находятся в воинских частях, выполняющих задачи специальной военной операции? И проводят такое исследование фактически непрерывно?
- По некоторым темам мы имеем информацию ежедневно, по другим - раз в неделю. Еженедельно собираем информацию и по отказам наших изделий, которые, несомненно, случаются. Если вероятность безотказной работы изделий 0,97, то при применении, условно говоря, 100 штук три из них могут отказать. Можно, конечно, сделать и "четыре девятки" (выпустить изделие с вероятностью безотказной работы 0,9999. - Прим. авт.), но тогда стоимость изделия взлетит. Поэтому должен быть разумный подход.
- В самом начале нашей беседы вы сказали об увеличении численности персонала корпорации. Как вам удаётся привлечь квалифицированные кадры? Чем заинтересовываете молодёжь, чтобы избежать разрыва поколений на предприятиях корпорации?
- Разрыв поколений имел место быть. Да, у нас было очень тяжёлое время в начале 2000-х, да и в начале 2010-х.
Сейчас с каждым годом этот разрыв поколений нивелируется. Наша молодёжь почувствовала вкус к созданию наукоёмких, технологически сложных изделий. Поэтому на протяжении 23 лет работы с момента создания КТРВ средний возраст персонала на всех предприятиях корпорации существенно снизился. Если в самом начале XXI века он превышал 56 лет, то сегодня на ряде предприятий уже меньше 40 лет, а в основном в районе 40-44 лет.
Профориентационная работа, в том числе реализуемая совместно с Союзом машиностроителей, приносит свои плоды. Молодёжь к нам идёт с интересом. Хотя работать непросто. Тот, кто вкалывает, несмотря на график с восьми до пяти, хорошо зарабатывает. Многие наши конструкторы без всякого "погонялова" на работе задерживаются до середины ночи.
Я уж не говорю про тех, кто трудится в три смены, задействован в работах по серийному выпуску продукции. Всё это, конечно, учитывается при начислении зарплаты. Средняя заработная плата по всей корпорации достигла 109 тысяч рублей, при этом работники на станках с числовым программным управлением получают существенно больше.
Конечно, для людей, которые заняты любимым делом, деньги решают далеко не всё. До определённого периода они, конечно, в числе приоритетов, а потом на первый план выходит другое: интересно ли работать, какая перспектива в дальнейшем, есть ли социальные программы? Мы всё это стараемся учитывать.
В корпорации разработана и реализуется Стратегия социального развития. Ежегодно в эту сферу мы вкладываем свыше 1,2 миллиарда рублей. Средства направляются на медобслуживание, включая санаторно-курортное лечение, поддержку ветеранов и пенсионеров, спортивные и культурные мероприятия, детские конкурсы, молодёжную политику, жилищные программы. Вот вы видите два дома? (Борис Викторович указывает рукой на две высотки, которые видны из окна его рабочего кабинета в главном здании КТРВ в городе Королёве. - Прим. авт.)
Один из этих жилых домов мы сдали в эксплуатацию два года назад, другому шесть лет. В них порядка 700 квартир. В последнем доме цена квадратного метра для наших сотрудников составила 61 тысячу рублей, в то время как в Королёве коммерческая цена подобного жилья превышает 150 тысяч. С поддержкой губернатора Московской области и городской администрации мы переводили наши излишние промышленные площадки в земли для жилищного строительства. Провели отбор среди сотрудников. Люди получили квартиры, конечно, не бесплатно, но практически по себестоимости и с условием, что отработают определённое количество лет на предприятии. Всего за время реализации жилищной программы в корпорации с 2012 года работники приобрели уже свыше 3700 квартир. Это одно из ключевых направлений по закреплению кадров.
Конечно, и другие мероприятия, которые были популярны и в Советском Союзе, - туристические слёты, спортивные соревнования, различные конкурсы - также способствуют формированию сплочённого коллектива и общению между работниками в неформальной обстановке, что тоже очень важно. Мы эти традиции поддерживаем и развиваем.
- Борис Викторович, вы уже упоминали о санкциях. Скажите, а как санкционное давление влияет на взаимодействие КТРВ с инозаказчиками? Каков сейчас экспортный портфель корпорации? Он растёт или снижается?
- Он волнообразный, год на год не приходится. За прошлый год объём нашей выручки от экспорта - порядка 370 миллионов долларов.
- В сравнении с предыдущими годами это меньше или больше?
- В позапрошлом было меньше, потому что были сконцентрированы на выполнении внутреннего заказа. При этом мы постоянно работаем над исполнением наших экспортных контрактов, и портфель заказов от зарубежных партнёров на сегодня - свыше семи миллиардов долларов.
- Получается, эти санкции…
- Эти санкции нельзя недооценивать, потому что весь внешний мир не замер на месте. И не будет ждать, пока мы закончим СВО, с тем чтобы потом раскупать нашу продукцию как горячие пирожки. Свято место пусто не бывает. Западные и израильские компании, конечно, пытаются занять те ниши, которые мы временно не в полной мере заполняем. Значит, надо делать всё возможное для того, чтобы их не потерять. Поэтому мы очень тесно работаем и с Рособоронэкспортом, и с ФСВТС России, где эту ситуацию очень хорошо понимают. Кстати, недавно на нашей базе проводилось заседание Коллегии ФСВТС России, где мы отчитывались о результатах работы и обсуждали задачи на будущее.
- К параметрам экспортных изделий КТРВ у сохранившихся зарубежных заказчиков претензий нет?
- Никогда не видел такого заказчика, который на 100 процентов был бы всем удовлетворён. Он всегда что-нибудь ищет, пытается выжать из производителя по максимуму. Это правильно - он платит деньги, поэтому хочет, чтобы всё было идеально.
Лучший пример взаимодействия с зарубежными партнёрами - это наше совместное с Индией предприятие "БраМос". Когда обе стороны заинтересованы в результате и не пытаются выиграть за счёт партнёра, у такого бизнеса есть будущее.
- На каком этапе сейчас находится этот проект?
- На рабочем этапе. На регулярной основе собирается совет директоров "БраМоса", рассматривает результаты. Прорабатываются новые заказы…
- Говоря о гиперзвуке, вы отметили, что развитие этой темы может стать полезным и в гражданской отрасли. Борис Викторович, а как в целом идут дела в КТРВ по диверсификации производства? Выпускается ли высокотехнологичная продукция для гражданского потребителя?
- Да, выпускается. Приведу несколько примеров. Наше предприятие из Рязани (АО "РКБ "Глобус") выиграло конкурс и поставляет станции быстрой зарядки для электробусов и электромобилей.
В Кургане у нас есть совместное предприятие, где разрабатываются электропогрузчики. Сейчас они проходят тестовую проверку в Санкт-Петербурге, Москве. Думаю, что у них большое будущее.
По медицинскому направлению есть подвижки. Входящее в состав корпорации АО "УНИИКМ" получило сертификаты и должно в этом году приступить к производству эндопротезов из композиционного материала углерод-углерод. Они демонстрировались на выставках, в том числе на Международном военно-техническом форуме "Армия".
АО "Авангард" в Смоленской области производит 50-метровые трубы из композитных материалов для котельных, поставляет на внутренний рынок и экспорт. Одним словом, направлений много, и мы, безусловно, будем продолжать работу.
- Помимо поставок вооружения, оказывает ли КТРВ какую-то ещё помощь действующим в зоне специальной военной операции подразделениям, военнослужащим и членам их семей, а также жителям освобождённых и приграничных территорий, вблизи которых сейчас идут боевые действия?
- Целенаправленные мероприятия по сбору гуманитарной помощи проводим на регулярной основе. Коллективы предприятий корпорации помогают нашим воинам в зоне СВО, а также местному населению, в том числе в Курской области. Наши сотрудники с сопровождением отвозят одежду, обувь, продукты питания, медикаменты, а также некоторое оборудование, необходимое в условиях боевых действий, "за ленточку". Регулярно получая информацию о том, что именно сейчас особо востребовано, мы стараемся просьбы выполнять.
Александр Тихонов
Генеральный директор АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Герой Российской Федерации Борис Обносов (с) "Красная Звезда"