Порошенко заявил о критическом положении ВСУ на фронте

Экс-президент Украины уточнил, что речь идет о ситуации на покровском направлении, в Часовом Яре, Купянске, Харьковской области и Курске

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ситуация на всей линии фронта является критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной рады.

"Критическая ситуация на линии фронта - на покровском направлении, Часов Яр, Купянск, Харьковская область, Курск. Армия нуждается в деньгах, боеприпасах и защите", - сказал Порошенко, отрывок выступления опубликован в его Telegram-канале. Экс-президент также возмутился тем, что в парламенте обсуждаются социальные проблемы, вопросы строительства и восстановления энергетики, но не обеспечения армии.

В последнее время украинские военачальники разного уровня характеризуют оперативно-стратегическую обстановку как сложную. ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, которую власти безуспешно пытаются компенсировать за счет усиления мобилизации. Отдельной проблемой стало дезертирство, принимающее порой массовый характер. При этом Киев пытается переложить ответственность за провалы ВСУ на западных партнеров, обвиняя их в несвоевременных и недостаточных поставках вооружения.