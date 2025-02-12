Посол РФ: американский F-35 не составит конкуренцию российскому Су-57Э

Денис Алипов отметил, что отечественный истребитель - единственный, который участвует в боевых действиях

БАНГАЛОР /Индия/, 11 февраля. /ТАСС/. Американский истребитель F-35 не способен выдержать конкуренции в сравнении с новейшим российским многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57Э. Об этом журналистам заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.

"Очень важно, что наш истребитель - единственный, который участвует в боевых действиях, проверен боевыми действиями. И это обстоятельство - особенно весомый аргумент в пользу выбора сотрудничества с Россией и именно нашей техники. Мы видим, что на авиасалоне вопреки сообщениям все-таки появились американские F-35. Но, конечно, эти истребители составить конкуренцию нашему Су-57Э не могут. Не в последнюю очередь потому, что наш самолет проверен в реальных условиях", - отметил посол.

Ранее Алипов заявил ТАСС, что представители США отказались от полетных программ в рамках авиасалона Aero India, поскольку они не готовы "к честной борьбе".

Международная авиационно-космическая выставка Aero India проходит 10-14 февраля в Бангалоре. Су-57Э впервые показывается в рамках выставки.