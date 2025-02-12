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ТАСС

Кличко: Украине грозит раскол в обществе после "болезненного компромисса"

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Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

Мэр Киева добавил, что после завершения конфликта и объявления выборов в обществе может быть "борьба на уничтожение"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Возможное завершение конфликта на Украине может привести к обострению гражданского противостояния внутри страны. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает издание "Новости Live".

"Может быть так называемый компромисс. <...> если что-то будет, то мы понимаем, что это будет компромисс, от которого будет больно каждому из нас, - сказал он. - Не дай бог говорить про какое-то гражданское противостояние. Мы видим по истории разных стран, что такие вещи случались после окончания боевых действий".

Кличко добавил, что после завершения боев и объявления выборов в обществе может быть "борьба на уничтожение".

Что касается самого срока окончания конфликта, мэр Киева выразил надежду на то, что это произойдет в скором времени, однако никак не объяснил, на чем строится его прогноз. "Мы можем моделировать завершение, надеюсь, через месяц-два боевых действий. Не знаю, на каких условиях, но убежден в том, что это сложно назвать позитивным. Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца", - сказал он.

14 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. 

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