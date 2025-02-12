Войти
ЦАМТО

Минобороны Дании подписало контракт на закупку партии БЛА JUMP-20

220
0
0
Беспилотный летательный аппарат AeroVironment JUMP 20 во время испытаний в рамках первого этапа (Increment 1) программы армии США Future Tactical Unmanned Aircraft System (FTUAS) в Форт-Райли (штат Канзас), 08.04.2020
Беспилотный летательный аппарат AeroVironment JUMP 20 во время испытаний в рамках первого этапа (Increment 1) программы армии США Future Tactical Unmanned Aircraft System (FTUAS) в Форт-Райли (штат Канзас), 08.04.2020.
Источник изображения: Sarah Martinez / армия США

ЦАМТО, 11 февраля. Организация оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании DALO (Danish Defence Acquisition and Logistics Organization) подписала соглашение на поставку новых гибридных БЛА для вооруженных сил страны.

Поставка первой партии самолетных БЛА с возможностью вертикального взлета и посадки JUMP-20 будет осуществляться в соответствии с подписанным руководителем DALO генерал-лейтенантом Пером Пугхольмом Олсеном 10-летним рамочным соглашением с американской компанией AeroVironment (приобрела разработчика Arcturus UAV Inc в 2021 году).

Стоимость покупки и количество приобретенных БЛА не раскрываются. Передача техники заказчику начнется в течение 2025 года. Как планируется, JUMP-20 будут включены в качестве нового компонента в состав 1-й бригады СВ Дании. Они позволят расширить возможности сбора информации, наблюдения и разведки СВ Дании.

Как заявил генерал-лейтенант Пер Пугхольм Олсен, на текущий момент подписан первый контракт на поставку новых БЛА, но рамочное соглашение предусматривает возможность приобретения дополнительных беспилотных летательных аппаратов в случае возникновения такой необходимости.

Как сообщал ЦАМТО, в базовой версии БЛА JUMP-20 оснащен бензиновым двигателем, приводящим в движение тянущий винт, и четырехроторной системой вертикального взлета и посадки с четырьмя электродвигателями, что делает его полностью независимым от взлетно-посадочной полосы и инфраструктуры. БЛА способен развивать скорость 92 км/ч, находиться в воздухе более 13 ч и действовать в радиусе до 185 км от станции управления.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
США
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 04:35
О независимости РИ в XX в.
  • 12.02 03:11
  • 7530
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 02:06
  • 28
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 12.02 00:45
  • 0
И еще одно добавление для участника Штурм
  • 11.02 23:37
  • 0
О капитализме в России.
  • 11.02 22:16
  • 0
И еще о варианте "капиталистического (шведского) социализма" для России.
  • 11.02 21:47
  • 0
По поводу "капиталистического социализма" северной Европы как альтернативы для России (участник Штурм))
  • 11.02 19:41
  • 432
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 11.02 17:35
  • 10
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 11.02 16:00
  • 30
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 11.02 15:17
  • 691
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.02 13:15
  • 0
Тяжёлые огнемётные системы – дальнобойные и смертоносные. То, что нужно белорусской армии
  • 11.02 12:28
  • 2
На стороне чего находится путинская Россия?
  • 11.02 12:05
  • 1
Выход «Солиста»: в зоне СВО испытывается новый комплекс для пехоты
  • 11.02 11:58
  • 1
Экономике России жизненно необходимы новые заводы и рабочие руки