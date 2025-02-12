Минобороны Дании подписало контракт на закупку партии БЛА JUMP-20

Беспилотный летательный аппарат AeroVironment JUMP 20 во время испытаний в рамках первого этапа (Increment 1) программы армии США Future Tactical Unmanned Aircraft System (FTUAS) в Форт-Райли (штат Канзас), 08.04.2020.

ЦАМТО, 11 февраля. Организация оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании DALO (Danish Defence Acquisition and Logistics Organization) подписала соглашение на поставку новых гибридных БЛА для вооруженных сил страны.

Поставка первой партии самолетных БЛА с возможностью вертикального взлета и посадки JUMP-20 будет осуществляться в соответствии с подписанным руководителем DALO генерал-лейтенантом Пером Пугхольмом Олсеном 10-летним рамочным соглашением с американской компанией AeroVironment (приобрела разработчика Arcturus UAV Inc в 2021 году).

Стоимость покупки и количество приобретенных БЛА не раскрываются. Передача техники заказчику начнется в течение 2025 года. Как планируется, JUMP-20 будут включены в качестве нового компонента в состав 1-й бригады СВ Дании. Они позволят расширить возможности сбора информации, наблюдения и разведки СВ Дании.

Как заявил генерал-лейтенант Пер Пугхольм Олсен, на текущий момент подписан первый контракт на поставку новых БЛА, но рамочное соглашение предусматривает возможность приобретения дополнительных беспилотных летательных аппаратов в случае возникновения такой необходимости.

Как сообщал ЦАМТО, в базовой версии БЛА JUMP-20 оснащен бензиновым двигателем, приводящим в движение тянущий винт, и четырехроторной системой вертикального взлета и посадки с четырьмя электродвигателями, что делает его полностью независимым от взлетно-посадочной полосы и инфраструктуры. БЛА способен развивать скорость 92 км/ч, находиться в воздухе более 13 ч и действовать в радиусе до 185 км от станции управления.