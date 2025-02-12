Китай осуществил успешный демонстрационный запуск ракеты CZ-8A со спутниками

Спутники относятся ко второй группе космических аппаратов, из которых планируется сформировать сеть SatNet

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. КНР во вторник провела успешный демонстрационный запуск ракеты-носителя CZ-8A ("Чанчжэн-8-эй") с низкоорбитальной группой спутников. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен с космодрома Вэньчан (южнокитайская провинция Хайнань) в 17:30 по пекинскому времени (12:30 мск). Для ракет типа "Чанчжэн" это 559-я миссия.

Указанные спутники относятся ко второй группе космических аппаратов, из которых планируется сформировать сеть SatNet. Она будет использоваться государственной компанией China Satellite Network Group. Это разработка Пятого научно-исследовательского института CASC.

CZ-8A - двухступенчатая ракета на водородно-кислородном топливе с диаметром обтекателя 5,2 метра, достигающая в длину 50,5 м. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту 9,8 тонны груза (3,5 т на геостационарную переходную орбиту). По сравнению с CZ-8 эта усовершенствованная модель имеет модернизированную первую и укрупненную вторую ступень с новым двигателем YF-75H, созданным на основе аналога, использовавшегося у CZ-5.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.