Войти
Lenta.ru

ИИ помешал людям адекватно оценивать свои возможности

214
0
0
Фото: Shutterstock / Fotodom
Фото: Shutterstock / Fotodom.

В Microsoft признали, что ИИ негативно влияет на критическое мышление людей

Специалисты Microsoft и Университета Карнеги-Меллона (США) пришли к выводу, что чем чаще люди используют искусственный интеллект (ИИ), тем реже они критически оценивают результаты своей работы. Исследование опубликовано на сайте корпорации.

В рамках научной работы было опрошено 319 человек, которые по роду своей деятельности занимаются интеллектуальной работой. Специалистов попросили использовать ИИ для выполнения разного рода задач, выполнить те же задачи самостоятельно и оценить результаты работы.

Ученые выяснили, что чем чаще сотрудники полагаются на ИИ, тем реже они критически оценивают результаты работы и свои возможности. Они отметили, что новые технологии негативно влияют на мышление людей и мешают адекватно оценивать, насколько правильно была выполнена та или иная задача.

Специалисты пришли к выводу, что люди начинают реже полагаться на критическое мышление, если используют ИИ для выполнения примитивных или рутинных задач. Иными словами, чем сложнее задача, тем меньше человек доверяет виртуальному помощнику и чаще стремится перепроверить результаты работы.

В середине января специалисты Швейцарской бизнес-школы (SBS) связали зависимость от ИИ со снижением навыков мышления. Они заключили, что в долгосрочной перспективе ИИ будет неизбежно влиять на снижение когнитивных функций людей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Швейцария
Проекты
AI
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 04:35
О независимости РИ в XX в.
  • 12.02 03:11
  • 7530
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 02:06
  • 28
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 12.02 00:45
  • 0
И еще одно добавление для участника Штурм
  • 11.02 23:37
  • 0
О капитализме в России.
  • 11.02 22:16
  • 0
И еще о варианте "капиталистического (шведского) социализма" для России.
  • 11.02 21:47
  • 0
По поводу "капиталистического социализма" северной Европы как альтернативы для России (участник Штурм))
  • 11.02 19:41
  • 432
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 11.02 17:35
  • 10
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 11.02 16:00
  • 30
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 11.02 15:17
  • 691
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.02 13:15
  • 0
Тяжёлые огнемётные системы – дальнобойные и смертоносные. То, что нужно белорусской армии
  • 11.02 12:28
  • 2
На стороне чего находится путинская Россия?
  • 11.02 12:05
  • 1
Выход «Солиста»: в зоне СВО испытывается новый комплекс для пехоты
  • 11.02 11:58
  • 1
Экономике России жизненно необходимы новые заводы и рабочие руки