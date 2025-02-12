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ЦАМТО

Индийские летчики оценили тренажер истребителя Су-57Э на Aero India

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Истребитель пятого поколения Су-57Э
Истребитель пятого поколения Су-57Э.
Источник изображения: © Екатерина Адамова/ ТАСС

ЦАМТО, 11 февраля. Индийские летчики проявили большой интерес к виртуальному тренажеру истребителя пятого поколения Су-57Э, представленному на международной авиакосмической выставке Aero India в Бангалоре, передает "РИА Новости".

Тренажер Су-57Э находится на стенде Объединенной авиационной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") в рамках экспозиции Рособоронэкспорта.

"Меня восхитили возможности Су-57, это действительно невероятная машина. Очень маневренная, быстрая и стабильная. Я считаю, что она превосходит американский истребитель пятого поколения F-35. Я наблюдала их полеты в рамках Aero India. У российской машины два двигателя, в отличие от американской, и это дает Су-57 большую маневренность, управляемость и надежность", – сказала "РИА Новости" Суман Шарма, опробовавшая российский тренажер.

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Истребитель 5 поколения
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