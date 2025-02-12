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РИА Новости

"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов

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Перспективный бронежилет от "Калашникова" пройдет войсковые испытания
Перспективный бронежилет от "Калашникова" пройдет войсковые испытания.
Источник изображения: © Фото : АО "Концерн "Калашников"

"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов для испытаний

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Калашников" начал отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов для проведения войсковых испытаний, сообщил концерн в своем Telegram-канале.

"ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") начало отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов в адрес заказчика для проведения войсковых испытаний", - говорится в сообщении.

Бронежилет разработан на основе модульной разгрузочной системы версии 2.0 (МРС 2.0). Он оснащен бронепанелями по классу защиты Бр4+ для защиты от промежуточных патронов повышенной пробиваемости. Противоосколочные бронеэлементы по всей площади бронежилета изготовлены из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обеспечивают повышенный уровень противоосколочной стойкости.

Изделие укомплектовано модулями защиты шеи, брюшной области и паха. При массе порядка 11 килограммов бронежилет оснащен системой распределения веса с телескопическими упорами, которые обеспечивают перераспределение нагрузки с плеч на пояс и бедра военнослужащего, снижая утомляемость при длительных действиях.

Модернизированный бронежилет совместим с новой системой рюкзаков, которая сейчас также проходит испытания. Применение высокотехнологичных материалов позволило расширить функциональные возможности изделия: его конструкция предусматривает способность к трансформации и позволяет использовать в качестве общевойскового бронежилета, разгрузочного жилета или боевого нагрудника.

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