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ТАСС

ФСВТС: Россия готова к совместному с Индией производству Су-57

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Михаил Бабич
Михаил Бабич.
Источник изображения: https://volga.news

Новейший российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э совершил 11 февраля первый полет на Aero India 2025

БАНГАЛОР /Индия/, 11 февраля. /ТАСС/. Россия готова к совместному с Индией производству российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом в интервью ТАСС на полях международной аэрокосмической выставки Aero India 2025 заявил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Бабич.

"Конечно, мы к этому готовы и исходили из того, что наши индийские партнеры всегда могут вернуться в этот проект", - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли РФ совместное производство Су-57 в Индии в сотрудничестве с индийской аэрокосмической компанией Hindustan Aeronautics Limited.

Новейший российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э совершил 11 февраля первый полет на Aero India 2025. Он находился в небе около десяти минут. На вторник также запланированы его демонстрационные вылеты. Боевую машину пилотировал российский летчик, Герой России Сергей Богдан.

Су-57 - единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам противовоздушной обороны. Самолет способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для локаторов противника. 

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Истребитель 5 поколения
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