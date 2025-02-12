Локализация производства истребителей Су-30МКИ в Индии достигла 60%

Многоцелевой истребитель Су-30МКИ в Индии производится по российской лицензии госкорпорацией Hindustan Aeronautics Limited

БАНГАЛОР /Индия/, 11 февраля. /ТАСС/. Локализация производства истребителей Су-30 МКИ по российской лицензии в Индии достигла 60% Об этом в интервью ТАСС на полях в международной аэрокосмической выставки Aero India 2025 заявил замглавы ФСВТС Михаил Бабич.

"Локализация Су-30МКИ достигла почти 60%", - сказал он.

Многоцелевой истребитель Су-30МКИ в Индии производится по российской лицензии госкорпорацией Hindustan Aeronautics Limited. Он формирует основу индийской фронтовой авиации.