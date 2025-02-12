Войти
Военное обозрение

«Конструктор» для ВВС США: показаны кадры создания истребителя F-35 из двух потерпевших аварии бортов

222
0
0

Источник изображения: topwar.ru

После более чем года работы инженеры и специалисты по техническому обслуживанию из ВВС США и концерна Lockheed Martin успешно провели испытательный полёт истребителя F-35A, собранного из частей двух повреждённых машин, показав соответствующие кадры. Этому «конструктору», к созданию которого приступили в 2023 году, присвоили прозвище «птица Франкенштейна» (Franken-Bird).

Как указывается в издании Flight Global, перед началом работ компания Lockheed потратила несколько лет на анализ их целесообразности.

Когда мы получили аппарат [ставший основой для «конструктора»], он был практически непригоден для полётов

- пояснили пилоты.

Источник изображения: topwar.ru

Оба планера были повреждены в результате отдельных аварий. Носовая часть F-35 с номером AF-211 не подлежала восстановлению, когда в 2020 году у самолёта оторвалась передняя стойка шасси. Она была заменена аналогичной секцией борта, взятой у F-35 под номером AF-27, у которого в 2014 году выгорел двигатель.

Источник изображения: topwar.ru

ВВС озаботились сборкой «конструктора» в качестве эксперимента, чтобы выяснить, можно ли применять такой подход для восстановления машин.

Источник изображения: topwar.ru

Нам нужно было выполнить множество задач, которых мы раньше не делали

- отметили специалисты.

Источник изображения: topwar.ru

После успешного испытательного полёта «новый» F-35A был доставлен на сборочный завод Lockheed в Форт-Уэрте, штат Техас, для окончательной сертификации. В конечном итоге машина вернётся на авиабазу Хилл для службы в 4-й истребительной эскадрилье ВВС США.

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то, что создание Franken-Bird было технически сложным и трудоёмким, ВВС отмечают, что это позволило значительно сэкономить средства. Как пояснили в командовании, на восстановление было потрачено менее $6 млн, в то время как новый F-35A стоит не менее $80 млн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 04:35
О независимости РИ в XX в.
  • 12.02 03:11
  • 7530
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 02:06
  • 28
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 12.02 00:45
  • 0
И еще одно добавление для участника Штурм
  • 11.02 23:37
  • 0
О капитализме в России.
  • 11.02 22:16
  • 0
И еще о варианте "капиталистического (шведского) социализма" для России.
  • 11.02 21:47
  • 0
По поводу "капиталистического социализма" северной Европы как альтернативы для России (участник Штурм))
  • 11.02 19:41
  • 432
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 11.02 17:35
  • 10
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 11.02 16:00
  • 30
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 11.02 15:17
  • 691
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.02 13:15
  • 0
Тяжёлые огнемётные системы – дальнобойные и смертоносные. То, что нужно белорусской армии
  • 11.02 12:28
  • 2
На стороне чего находится путинская Россия?
  • 11.02 12:05
  • 1
Выход «Солиста»: в зоне СВО испытывается новый комплекс для пехоты
  • 11.02 11:58
  • 1
Экономике России жизненно необходимы новые заводы и рабочие руки