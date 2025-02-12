«Конструктор» для ВВС США: показаны кадры создания истребителя F-35 из двух потерпевших аварии бортов

Источник изображения: topwar.ru

После более чем года работы инженеры и специалисты по техническому обслуживанию из ВВС США и концерна Lockheed Martin успешно провели испытательный полёт истребителя F-35A, собранного из частей двух повреждённых машин, показав соответствующие кадры. Этому «конструктору», к созданию которого приступили в 2023 году, присвоили прозвище «птица Франкенштейна» (Franken-Bird).

Как указывается в издании Flight Global, перед началом работ компания Lockheed потратила несколько лет на анализ их целесообразности.

Когда мы получили аппарат [ставший основой для «конструктора»], он был практически непригоден для полётов

- пояснили пилоты.

Источник изображения: topwar.ru

Оба планера были повреждены в результате отдельных аварий. Носовая часть F-35 с номером AF-211 не подлежала восстановлению, когда в 2020 году у самолёта оторвалась передняя стойка шасси. Она была заменена аналогичной секцией борта, взятой у F-35 под номером AF-27, у которого в 2014 году выгорел двигатель.

Источник изображения: topwar.ru

ВВС озаботились сборкой «конструктора» в качестве эксперимента, чтобы выяснить, можно ли применять такой подход для восстановления машин.

Источник изображения: topwar.ru

Нам нужно было выполнить множество задач, которых мы раньше не делали

- отметили специалисты.

Источник изображения: topwar.ru

После успешного испытательного полёта «новый» F-35A был доставлен на сборочный завод Lockheed в Форт-Уэрте, штат Техас, для окончательной сертификации. В конечном итоге машина вернётся на авиабазу Хилл для службы в 4-й истребительной эскадрилье ВВС США.

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то, что создание Franken-Bird было технически сложным и трудоёмким, ВВС отмечают, что это позволило значительно сэкономить средства. Как пояснили в командовании, на восстановление было потрачено менее $6 млн, в то время как новый F-35A стоит не менее $80 млн.