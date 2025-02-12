Diehl Defence разработает ракету IRIS-T Блок.2 класса "воздух-воздух"

ЦАМТО, 11 февраля. Компания Diehl Defence подписала с Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw) контракт на разработку и серийное производство комплексной ракетной системы IRIS-T Блок.2.

Помимо Германии, которая выступает ведущим заказчиком, к программе разработки также присоединились Швеция, Испания и Италия. BAAINBw подписало контракт от имени всех членов этого консорциума.

Diehl Defence и другие участники проекта пока не раскрывает отличия IRIS-T Блок.2 от базовой версии, а также стоимость и сроки реализации контракта.

IRIS-T (InfraRed Imaging System – Tail/Thrust Vector Controlled) представляет собой европейскую управляемую ракету класса "воздух-воздух" малой дальности. В своей первой версии ракета была разработана и производится Diehl Defence в сотрудничестве с партнерами по промышленному консорциуму из Швеции, Испании, Италии, Греции и Норвегии. Контракт был реализован в кратчайшие сроки Управлением по управлению проектами IRIS-T (PMO), BAAINBw и Diehl Defence.

Ракета IRIS-T состоит на вооружении Военно-воздушных сил 13 стран. С момента начала производства в 2005 году заказчикам было поставлено более 5000 ракет. IRIS-T входит в состав штатного вооружения истребителей "Тайфун" консорциума Eurofigther и JAS-39 "Грипен", интегрирована на платформу самолетов F-16, "Торнадо", EF-18, KF-21 и F-5E. Боеприпас позволяет поражать не только истребители противника, но и атакующие ракеты класса "воздух-воздух" и "земля-воздух". Максимальная дальность поражения цели составляет 25 км.

По оценке разработчика, проект IRIS-T является примером сотрудничества европейских стран в оборонном секторе и демонстрирует качественные разработки, на которые способна европейская оборонная промышленность. Как основной подрядчик программы IRIS-T, Diehl Defence продолжит играть ведущую роль в дальнейшей разработке ракеты.