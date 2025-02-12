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РИА Новости

Индийские летчики заинтересовались российским тренажером Су-57Э

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э.
Источник изображения: © РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация

Индийские летчики оценили тренажер российского истребителя Су-57Э на Aero India

БАНГАЛОР (Индия), 11 фев - РИА Новости. Индийские летчики проявили большой интерес к виртуальному тренажеру новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э, представленному на международной авиакосмической выставке Aero India в Бангалоре, передает корреспондент РИА Новости.

Тренажер Су-57Э находится на стенде Объединенной авиационной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") в рамках экспозиции Рособоронэкспорта.

"Меня восхитили возможности Су-57, это действительно невероятная машина. Очень манёвренная, быстрая и стабильная. Я считаю, что она превосходит (американский истребитель пятого поколения - ред.) F-35 Lightning II. Я наблюдала их полеты в рамках Aero India. У российской машины два двигателя, в отличие от американской, и это дает Су-57 большую маневренность, управляемость и надёжность ", - сказала РИА Новости Суман Шарма, опробовавшая российский тренажер.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Истребитель Су-57Э представлен в Индии впервые и вызвал неподдельный интерес. Уже в первый день работы выставки ее гости, в том числе иностранные специалисты и индийские пилоты, рассматривают российскую машину, представленные рядом с ней ракеты и делают фотографии на их фоне. Много публики пришло и на тренировочные полеты Су-57Э.

Aero India является одной из ведущей аэрокосмических выставок во всем мире - начиная с 1996 года в Бангалоре прошло уже 14 подобных мероприятий, которые проводятся раз в два года. Последнее шоу в 2023 году привлекло более семи миллионов посетителей. В ходе той выставки было заключено более 250 партнерских соглашений, включая 201 меморандум о взаимопонимании, запуске продуктов и передаче технологий на сумму более 750 миллиардов рупий (8,7 миллиарда долларов). Минобороны Индии отмечает, что выставка этого года "призвана превзойти эти достижения и обещает быть еще более масштабной и грандиозной".

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Страны
Индия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Компании
РОЭ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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