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ТАСС

"Калашников" впервые представит беспилотник СКАТ 350М на IDEX 2025 в Абу-Даби

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Разведывательный комплекс с беспилотником "Скат 350М"
Разведывательный комплекс с беспилотником "Скат 350М".
Источник изображения: © Фото : Концерн "Калашников"/Telegram

В пресс-службе концерна уточнили, что СКАТ 350М предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций в суровых погодных условиях в широком диапазоне температур

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" впервые представит на выставке вооружений IDEX 2025 беспилотный летательный аппарат СКАТ 350М, эффективность которого доказана в ходе применения в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Премьер Канады: Оттава даст "жесткий ответ" на пошлины США на сталь и алюминий"Концерн "Калашников" впервые представит многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом гражданского назначения СКАТ 350М на рынке Ближнего Востока в рамках международной конференции и выставки вооружений IDEX 2025, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля 2025 года", - сказали в пресс-службе, отметив, что высокая эффективность беспилотника доказана его применением в зоне СВО.

В пресс-службе уточнили, что СКАТ 350М предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций в суровых погодных условиях в широком диапазоне температур. Он способен оставаться в воздухе до четырех часов, отличается высокой надежностью и износостойкостью.

В концерне рассказали, что СКАТ 350М представляет собой летающее крыло усиленной конструкции, адаптированное к парашютной посадке. В нем отсутствуют выступающие и ломкие элементы, предрасположенные к повреждениям при приземлении. Размах крыла составляет 3,2 метра, что позволяет выполнять задания на разных высотах. За каждый операционный вылет СКАТ 350М преодолевает расстояние не менее 240 километров.

Беспилотник может оснащаться в том числе мультиспектральной камерой, которая позволяет получить более полные и точные сведения о земной поверхности. Камера расширяет спектральный диапазон, фиксируя информацию, недоступную для глаза человека. 

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