Кингисеппский завод завершил ремонт боевых двигателей для нужд спецоперации

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) провел испытания крупной партии двигателей боевой техники для нужд спецоперации. Об этом 11 февраля сообщили «Известиям» в пресс-службе предприятия.

Уточняется, что в рамках исполнения государственных контрактов были отремонтированы двигатели УТД-20, В-84, В-46, Д-12. Они активно используются на боевых машинах пехоты (БМП), боевых машинах десанта (БМД), комплексе ПВО «ОСА», артиллерийских установках 2C7М «Малка» и «Мста-С», танке Т-72Б и многоосных тягачах. Испытания завершились успешно.

«Крупная партия двигателей успешно прошла испытания и готова к выполнению боевых задач. Двигателя достигли максимальных оборотов на испытательных стендах», — отмечается в сообщении.

Все двигатели проходят контроль качества предприятия и подлежат военной приемке Минобороны РФ.

Кингисеппский машиностроительный завод осуществляет комплекс услуг для обеспечения гарантированной и бесперебойной работы дизельных агрегатов гражданского и военного назначения. Предприятие занимается ремонтом и обслуживанием дизельных двигателей и является головным исполнителем ряда государственных оборонных контрактов по капитальному ремонту дизельных двигателей для инженерной техники.

Ранее, 3 февраля, управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко сообщил, что предприятие начало разрабатывать отечественную энергетическую установку для скоростных российских пограничных катеров. По его словам, планируется разработать дизель-редукторный агрегат, который будет единовременно использовать мощность двух энергетических установок. Уточняется, что на реализацию проекта выделено почти 300 млн рублей.