ВВС США приостановили все работы по созданию командно-пусковых элементов новой МБР Sentinel

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У США снова проблемы с программой по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, ВВС США приостановили работы по созданию командно-пусковых элементов и соответствующей инфраструктуры под новую МБР. Причина всё та же — перерасход средств.

ВВС США приостановили все работы по направлению создания командно-пускового сегмента, которые проводила корпорация Northrop Grumman аж на трех объектах. Строительство стартовой установки № 26 остановлено на базе Ванденберг, стартовой установки Peacekeeper на авиабазе Хилл, а в испытательном центре в Дагвэе приостановлено проектирование по проекту. Всё дело в том, что с начала старта программы по созданию новой МБР стоимость проекта выросла уже на 81% и достигла уже 141 млрд долларов. И это не предел, поэтому сейчас ВВС США ищут, чтобы еще закрыть, приостановить или пересмотреть, чтобы удешевить разработку. Как предполагается, реструктуризация проекта может занять от полутора до двух лет.

Отметим, что летом прошлого года программа по созданию МБР Sentinel оказалась под угрозой закрытия из-за задержек и удорожания проекта. Однако было принято решение пересмотреть программу и попытаться ее удешевить насколько возможно. На данный момент она идет с большой задержкой, все запланированные сроки принятия ракеты на вооружение уже сорваны, а продлевать боевое дежурство МБР Minuteman-III просто опасно.

Новую МБР Sentinel разрабатывает компания Northrop Grumman, подробности разработки не раскрываются. Известно, что по условиям контракта новая МБР должна будет использовать головные части Mk.12A и Mk.21 от МБР Minuteman-III. Также новая ракета должна быть универсальной, возможно, ее начнут размещать и на мобильных платформах.

Напомним, что ВВС США реализуют программу GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent), предполагающую постепенную замену с 2027 года всех 450 МБР наземного базирования Minuteman-III.