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Военное обозрение

Глава ОАК сообщил о разработке для ВС России ударных беспилотников с воздушным стартом

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска получат на вооружение ударные беспилотники с воздушным стартом, разработкой данных систем занимается Объединенная авиастроительная корпорация. Об этом рассказал глава ОАК Вадим Бадеха.

ОАК ведет разработку ударных беспилотников с воздушным стартом, т.е. носителями которых будут самолеты тактической авиации. Подробности Бадеха не сообщил, но отметил, что данные беспилотные системы будут размещаться как на внешней подвеске самолетов, так и во внутренних отсеках для вооружений.

Мы ведем работу как в направлении создания тяжелых ударных беспилотных систем, так и в направлении систем воздушного старта с размещением как на внешней подвеске самолетов тактической авиации, так и во внутренних отсеках вооружения.

- приводит ТАСС слова главы ОАК.

Стоит отметить, что о разработке беспилотников с воздушным стартом сообщалось и ранее, в частности для истребителя пятого поколения Су-57. В прошлом году «Ростех» сообщил, что в состав вооружения Су-57 в скором времени войдут беспилотники, что значительно расширит его функционал. Также сообщалось, что для Су-57 разработаны ударные, разведывательные и радиоэлектронной борьбы беспилотники, которые истребитель может нести внутри фюзеляжа или на внешней подвеске и при необходимости применять.

Также в 2024 году сообщалось о разработке ударного беспилотника воздушного старта, который после сброса с самолета самостоятельно принимает решение о выборе цели, используя систему поиска. На каком этапе разработка информации нет.

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