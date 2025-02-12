Minehunt и Minesweep: ВМС США заключают контракты на разработку беспилотных средств противоминной борьбы

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ВМС США заключили ряд контрактов на разработку средств обнаружения и нейтрализации мин, установленных в прибрежных водах. Контракты заключены в рамках миссий MCM (MP) для прибрежных боевых кораблей (LCS).

Как сообщает издание Defence Industry Europe, в частности, предполагается разработка дизельных беспилотных катеров, предназначенных для развертывания с различных морских платформ, включая военные корабли, береговые станции и т.д. Благодаря модульной конструкции, беспилотная система может нести различные виды полезной нагрузки для проведения операций по тралению, поиску и обезвреживанию мин.

Заключенный ВМС США контракт с компанией Bollinger Shipyards, включающий в себя поставку усовершенствованных противоминных средств, в том числе соответствующих беспилотных систем. Кроме того, контракт с компанией Raytheon Technologies на производство пяти систем Minehunt (MH PDS) планируется завершить к концу 2026 финансового года. Еще четыре аналогичных системы Minesweep (MS PDS) должна произвести и поставить ВМС США в начале 2027 года компания Textron Systems. Суммы, выделенные на разработку и производство соответствующего оборудования, достигают десятки миллионов долларов.

Беспилотные системы Minehunt и Minesweep будут оснащены сонарами AN/AQS-20 для обнаружения подводных угроз и средствами акустического и магнитного траления мин для устранения потенциальных угроз для военных кораблей на критически важных для ВМС США судоходных путях.