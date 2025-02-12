Шольц обвинил Мерца в безответственной риторике по отношению к России

Канцлер Германии отметил, что лидер ХДС несколькими неделями позже "даже поставил ультиматум" Москве, заявив о необходимости передать Киеву Taurus, если Россия не выполнит определенные условия

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц подверг резкой критике лидера оппозиции Фридриха Мерца (Христианско-демократический союз, ХДС) за "постоянное резкое изменение" позиции по вопросам безопасности и поддержки Киева.

"Сначала вы хотели непременно поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Затем была предвыборная борьба в Восточной Германии - в интервью [телеканалу] ZDF вы вдруг посчитали правильным осторожный курс правительства ФРГ", - сказал Шольц, выступая в Бундестаге и обращаясь к Мерцу. Канцлер напомнил, что лидер ХДС несколькими неделями позже "даже поставил ультиматум" Москве, заявив о необходимости передать Киеву Taurus, если Россия не выполнит определенные условия.

"Тот, кто в вопросах войны и мира говорит настолько безрассудные вещи, кто настолько дезориентирован, тот не должен нести ответственность за безопасность Германии", - подчеркнул Шольц. "Канцлер должен в сложные времена не терять самообладания", - заметил он.

В своей речи действующий глава правительства также снова заявил о сложных временах, с которыми столкнулась страна. "Ветер сейчас дует в лицо. И правда заключается в том, что в ближайшие годы это в принципе не изменится", - считает Шольц. Он напомнил об экономических последствиях конфликта на Украине, в частности, высокой инфляции.

Выступление Шольца прерывалось выкриками из рядов оппозиции: "Народ терпел вас", "Потому что вы ничего не сделали" и другими.

Во вторник проходит, возможно, последнее пленарное заседание Бундестага перед досрочными парламентскими выборами, которые состоятся 23 февраля.