Войти
ТАСС

Шольц обвинил Мерца в безответственной риторике по отношению к России

222
0
+1
Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридрих Мерц
Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
Источник изображения: © ddp/ Sven Simon via Reuters Connect

Канцлер Германии отметил, что лидер ХДС несколькими неделями позже "даже поставил ультиматум" Москве, заявив о необходимости передать Киеву Taurus, если Россия не выполнит определенные условия

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц подверг резкой критике лидера оппозиции Фридриха Мерца (Христианско-демократический союз, ХДС) за "постоянное резкое изменение" позиции по вопросам безопасности и поддержки Киева.

"Сначала вы хотели непременно поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Затем была предвыборная борьба в Восточной Германии - в интервью [телеканалу] ZDF вы вдруг посчитали правильным осторожный курс правительства ФРГ", - сказал Шольц, выступая в Бундестаге и обращаясь к Мерцу. Канцлер напомнил, что лидер ХДС несколькими неделями позже "даже поставил ультиматум" Москве, заявив о необходимости передать Киеву Taurus, если Россия не выполнит определенные условия.

"Тот, кто в вопросах войны и мира говорит настолько безрассудные вещи, кто настолько дезориентирован, тот не должен нести ответственность за безопасность Германии", - подчеркнул Шольц. "Канцлер должен в сложные времена не терять самообладания", - заметил он.

В своей речи действующий глава правительства также снова заявил о сложных временах, с которыми столкнулась страна. "Ветер сейчас дует в лицо. И правда заключается в том, что в ближайшие годы это в принципе не изменится", - считает Шольц. Он напомнил об экономических последствиях конфликта на Украине, в частности, высокой инфляции.

Выступление Шольца прерывалось выкриками из рядов оппозиции: "Народ терпел вас", "Потому что вы ничего не сделали" и другими.

Во вторник проходит, возможно, последнее пленарное заседание Бундестага перед досрочными парламентскими выборами, которые состоятся 23 февраля. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 04:35
О независимости РИ в XX в.
  • 12.02 03:11
  • 7530
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 02:06
  • 28
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 12.02 00:45
  • 0
И еще одно добавление для участника Штурм
  • 11.02 23:37
  • 0
О капитализме в России.
  • 11.02 22:16
  • 0
И еще о варианте "капиталистического (шведского) социализма" для России.
  • 11.02 21:47
  • 0
По поводу "капиталистического социализма" северной Европы как альтернативы для России (участник Штурм))
  • 11.02 19:41
  • 432
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 11.02 17:35
  • 10
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 11.02 16:00
  • 30
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 11.02 15:17
  • 691
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.02 13:15
  • 0
Тяжёлые огнемётные системы – дальнобойные и смертоносные. То, что нужно белорусской армии
  • 11.02 12:28
  • 2
На стороне чего находится путинская Россия?
  • 11.02 12:05
  • 1
Выход «Солиста»: в зоне СВО испытывается новый комплекс для пехоты
  • 11.02 11:58
  • 1
Экономике России жизненно необходимы новые заводы и рабочие руки